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"Una justicia comprada": la Cancillería rusa denuncia la naturaleza corrupta de la Corte Penal Internacional
"Una justicia comprada": la Cancillería rusa denuncia la naturaleza corrupta de la Corte Penal Internacional
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Es difícil calificar a la Corte Penal Internacional (CPI) de un tribunal normal, ya que se trata de un órgano político que cumple encargos, declaró el jefe del... 24.06.2026, Sputnik Mundo
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El jefe del Departamento Jurídico hizo hincapié en la corrupción que existe dentro de este organismo. Los Estados financian los juicios mediante contribuciones voluntarias, lo que, según su opinión, equivale a soborno. Rusia llama a "los países interesados" que integran "por error" la CPI a retirarse del organismo."Consideramos que este organismo, en principio, no puede corregirse desde dentro. Está sujeto a disolución", indicó, al subrayar que la cuestión es "grave y hay poco que se pueda hacer para solucionarla".En referencia a las informaciones que apuntan a que la CPI recomendó la destitución de su fiscal jefe, Karim Jan, Musijin indicó que el propio organismo está sumido en escándalos y corrupción.Además, recordó que Jan está acusado de acosar a una empleada, y que su predecesor también fue objeto de denuncias similares."Esto demuestra el 'alto' nivel no solo de profesionalismo, sino también de moralidad, que brilla por su ausencia [en el organismo]", concluyó.
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"Una justicia comprada": la Cancillería rusa denuncia la naturaleza corrupta de la Corte Penal Internacional

18:33 GMT 24.06.2026
© AP Photo / Omar HavanaLa Corte Penal Internacional
La Corte Penal Internacional - Sputnik Mundo, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Omar Havana
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Es difícil calificar a la Corte Penal Internacional (CPI) de un tribunal normal, ya que se trata de un órgano político que cumple encargos, declaró el jefe del Departamento Jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Maxim Musijin.

"Esto también se aplica a los casos presentados contra Rusia y nuestros funcionarios. Todos trabajan a cambio de dinero europeo. Es, en esencia, un sistema judicial corrupto (...) Corrupción en estado puro. No lo llamamos tribunal. Es un organismo político que ejecuta órdenes", añadió.

El jefe del Departamento Jurídico hizo hincapié en la corrupción que existe dentro de este organismo. Los Estados financian los juicios mediante contribuciones voluntarias, lo que, según su opinión, equivale a soborno. Rusia llama a "los países interesados" que integran "por error" la CPI a retirarse del organismo.
"Consideramos que este organismo, en principio, no puede corregirse desde dentro. Está sujeto a disolución", indicó, al subrayar que la cuestión es "grave y hay poco que se pueda hacer para solucionarla".
Edificio de la Corte Penal Internacional en La Haya - Sputnik Mundo, 1920, 19.06.2026
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La Corte Penal Internacional fija la sesión sobre el caso del fiscal Jan, acusado de acoso sexual
19 de junio, 10:33 GMT
En referencia a las informaciones que apuntan a que la CPI recomendó la destitución de su fiscal jefe, Karim Jan, Musijin indicó que el propio organismo está sumido en escándalos y corrupción.
"Sabemos lo que ocurre en este organismo vergonzoso. Escándalo tras escándalo, corrupción tras corrupción (...) Este tribunal debe ocuparse de sus propios asuntos", declaró.
Además, recordó que Jan está acusado de acosar a una empleada, y que su predecesor también fue objeto de denuncias similares.
"Esto demuestra el 'alto' nivel no solo de profesionalismo, sino también de moralidad, que brilla por su ausencia [en el organismo]", concluyó.
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