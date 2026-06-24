https://noticiaslatam.lat/20260624/una-justicia-comprada-la-cancilleria-rusa-denuncia-la-naturaleza-corrupta-de-la-corte-penal-1174029604.html

"Una justicia comprada": la Cancillería rusa denuncia la naturaleza corrupta de la Corte Penal Internacional

"Una justicia comprada": la Cancillería rusa denuncia la naturaleza corrupta de la Corte Penal Internacional

Sputnik Mundo

Es difícil calificar a la Corte Penal Internacional (CPI) de un tribunal normal, ya que se trata de un órgano político que cumple encargos, declaró el jefe del... 24.06.2026, Sputnik Mundo

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El jefe del Departamento Jurídico hizo hincapié en la corrupción que existe dentro de este organismo. Los Estados financian los juicios mediante contribuciones voluntarias, lo que, según su opinión, equivale a soborno. Rusia llama a "los países interesados" que integran "por error" la CPI a retirarse del organismo."Consideramos que este organismo, en principio, no puede corregirse desde dentro. Está sujeto a disolución", indicó, al subrayar que la cuestión es "grave y hay poco que se pueda hacer para solucionarla".En referencia a las informaciones que apuntan a que la CPI recomendó la destitución de su fiscal jefe, Karim Jan, Musijin indicó que el propio organismo está sumido en escándalos y corrupción.Además, recordó que Jan está acusado de acosar a una empleada, y que su predecesor también fue objeto de denuncias similares."Esto demuestra el 'alto' nivel no solo de profesionalismo, sino también de moralidad, que brilla por su ausencia [en el organismo]", concluyó.

https://noticiaslatam.lat/20260619/la-corte-penal-internacional-fija-la-sesion-sobre-el-caso-del-fiscal-jan-acusado-de-acoso-sexual-1173954718.html

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