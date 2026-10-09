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Algunos países utilizan tecnologías de la IA para ejercer control ideológico, recuerda Zajárova

Algunos países utilizan tecnologías de la IA para ejercer control ideológico, recuerda Zajárova

Sputnik Mundo

En la actualidad, en varios países existe una tendencia hacia la formación de sociedades con una única opinión aceptable, cuyo catalizador es la inteligencia... 09.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-09T14:43+0000

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En sus palabras, esta situación no se debe tanto a las tecnologías de la IA como a una filosofía que "existía en varios países y que, en ocasiones, se abría camino hacia el poder precisamente con ese mismo objetivo: segregar a la sociedad y controlar la ideología".En este contexto, recordó que en Rusia también existen ciertas restricciones a la información, como la clasificación de varias redes sociales occidentales (de la empresa Meta*, propietaria de las redes Facebook* e Instagram*) como extremistas, con la consiguiente restricción de sus actividades en territorio ruso, después de que su dirección considerara aceptables los llamados a asesinar a rusos."Hemos visto cómo las incitaciones a asesinar a los rusos no son moderadas en absoluto. Es más, estas plataformas occidentales se dirigen a sus usuarios y les dicen que no eliminan ese tipo de contenido relacionado con la incitación al asesinato de rusos porque lo consideran normal", argumentó la portavoz.IA: ¿un arma de doble filo?De acuerdo con la vocera, las tecnologías de la inteligencia artificial pueden conducir tanto al fin del pluralismo como al caos de opiniones sobre todo.Zajárova señaló también que el encanto de la IA hace desaparecer "el afán por el conocimiento, el desarrollo espiritual y moral, y el trabajo intelectual", y puede llevar a "la desaparición total de la individualidad y de todo aquello que hace que cada persona sea única".Por otra parte, discrepó con los pronósticos apocalípticos sobre el supuesto fin de la humanidad debido al desarrollo descontrolado de la inteligencia artificial generativa. Según la alta diplomática rusa, estas predicciones vienen de la posibilidad de que surja una IA extremadamente poderosa."¿Por qué la teoría apocalíptica comienza a tomar este rumbo? Porque la IA a nivel de consumo masivo, en forma de chats y sugerencias, ya se ha incorporado a la vida cotidiana; no puedo decir que a la de todas las personas, pero, en principio, a la de la mayoría", opinó Zajárova.Sin embargo, no se puede afirmar que, en realidad, haya pasado algo terrible o irreparable, cerró.El II Foro Digital Global se celebra entre el 8 y el 10 de octubre en Moscú, con la participación de 110 países.Más de 700 expertos del sector de las tecnologías de la información y la comunicación de América Latina, África, Asia, el golfo Pérsico y Europa son la mejor ilustración del carácter global de este evento.*Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, está proscrita en Rusia por extremista.

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