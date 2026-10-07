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Tecnología e innovación: así transcurrió el primer día del foro 'Soluciones Digitales' en Moscú
Tecnología e innovación: así transcurrió el primer día del foro 'Soluciones Digitales' en Moscú
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El foro 'Soluciones Digitales', que se celebra en el Centro Nacional Rusia de Moscú, es un espacio de diálogo entre el Estado y las empresas para impulsar el... 07.10.2026, Sputnik Mundo
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Tecnología e innovación: así transcurrió el primer día del foro 'Soluciones Digitales' en Moscú

11:23 GMT 07.10.2026
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El foro 'Soluciones Digitales', que se celebra en el Centro Nacional Rusia de Moscú, es un espacio de diálogo entre el Estado y las empresas para impulsar el desarrollo digital y buscar nuevas oportunidades de crecimiento. Este año, el foro adquiere un carácter internacional y cuenta con la participación de representantes de más de 100 países.
Sputnik te invita a sumergirte en el ambiente de este evento tecnológico con las imágenes que llegan directamente desde el foro.
© Foto : El foro 'Soluciones Digitales'

El mayor foro ruso que presenta los últimos avances del sector nacional de las tecnologías de la información y la comunicación se inauguró en Moscú con una gran oferta de los productos del país euroasiático, tanto para el mercado nacional como también para los clientes internacionales.

El mayor foro ruso que presenta los últimos avances del sector nacional de las tecnologías de la información y la comunicación se inauguró en Moscú con una gran oferta de los productos del país euroasiático, tanto para el mercado nacional como también para los clientes internacionales. - Sputnik Mundo
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© Foto : El foro 'Soluciones Digitales'

El mayor foro ruso que presenta los últimos avances del sector nacional de las tecnologías de la información y la comunicación se inauguró en Moscú con una gran oferta de los productos del país euroasiático, tanto para el mercado nacional como también para los clientes internacionales.

© Foto : El foro 'Soluciones Digitales'

El mercado ruso de las tecnologías de la información y la comunicación está viviendo un vertiginoso crecimiento con la incorporación de los productos digitales nacionales, tanto en el sector privado como en el sector público, manifestó el primer ministro del país, Mijaíl Mishustin, en la inauguración de una nueva edición del foro 'Soluciones Digitales'.

En la foto: el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, durante su intervención en el foro.

El mercado ruso de las tecnologías de la información y la comunicación está viviendo un vertiginoso crecimiento con la incorporación de los productos digitales nacionales, tanto en el sector privado como en el sector público, manifestó el primer ministro del país, Mijaíl Mishustin, en la inauguración de una nueva edición del foro &#x27;Soluciones Digitales&#x27;.En la foto: el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, durante su intervención en el foro. - Sputnik Mundo
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El mercado ruso de las tecnologías de la información y la comunicación está viviendo un vertiginoso crecimiento con la incorporación de los productos digitales nacionales, tanto en el sector privado como en el sector público, manifestó el primer ministro del país, Mijaíl Mishustin, en la inauguración de una nueva edición del foro 'Soluciones Digitales'.

En la foto: el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, durante su intervención en el foro.

© Foto : El foro 'Soluciones Digitales'

El evento reúne a más de 20.000 participantes, 700 ponentes y 120 sesiones.

El evento reúne a más de 20.000 participantes, 700 ponentes y 120 sesiones. - Sputnik Mundo
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© Foto : El foro 'Soluciones Digitales'

El evento reúne a más de 20.000 participantes, 700 ponentes y 120 sesiones.

© Foto : El foro 'Soluciones Digitales'

El ambiente del principal foro de tecnologías de la información y la comunicación de Rusia.

El ambiente del principal foro de tecnologías de la información y la comunicación de Rusia. - Sputnik Mundo
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© Foto : El foro 'Soluciones Digitales'

El ambiente del principal foro de tecnologías de la información y la comunicación de Rusia.

© Foto : El foro 'Soluciones Digitales'

El evento reúne a representantes del Estado y del sector empresarial para debatir sobre el desarrollo tecnológico y nuevas oportunidades de crecimiento.

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© Foto : El foro 'Soluciones Digitales'

El evento reúne a representantes del Estado y del sector empresarial para debatir sobre el desarrollo tecnológico y nuevas oportunidades de crecimiento.

© Foto : El foro 'Soluciones Digitales'

Por primera vez, el foro cuenta con una dimensión internacional, con participantes de más de 100 países.

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© Foto : El foro 'Soluciones Digitales'

Por primera vez, el foro cuenta con una dimensión internacional, con participantes de más de 100 países.

© Foto : El foro 'Soluciones Digitales'

Uno de los espacios expositivos del foro.

Uno de los espacios expositivos del foro. - Sputnik Mundo
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© Foto : El foro 'Soluciones Digitales'

Uno de los espacios expositivos del foro.

© Foto : El foro 'Soluciones Digitales'

El foro se celebra del 6 al 10 de octubre de 2026.

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© Foto : El foro 'Soluciones Digitales'

El foro se celebra del 6 al 10 de octubre de 2026.

© Foto : El foro 'Soluciones Digitales'

Los visitantes recorren la exposición del foro.

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© Foto : El foro 'Soluciones Digitales'

Los visitantes recorren la exposición del foro.

© Foto : El foro 'Soluciones Digitales'

Más de 20.000 personas visitan el evento en el corazón de Rusia.

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© Foto : El foro 'Soluciones Digitales'

Más de 20.000 personas visitan el evento en el corazón de Rusia.

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