Tecnología e innovación: así transcurrió el primer día del foro 'Soluciones Digitales' en Moscú

© Foto : El foro 'Soluciones Digitales'

El mercado ruso de las tecnologías de la información y la comunicación está viviendo un vertiginoso crecimiento con la incorporación de los productos digitales nacionales, tanto en el sector privado como en el sector público, manifestó el primer ministro del país, Mijaíl Mishustin, en la inauguración de una nueva edición del foro 'Soluciones Digitales'.

En la foto: el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, durante su intervención en el foro.