Tecnología e innovación: así transcurrió el primer día del foro 'Soluciones Digitales' en Moscú
El mayor foro ruso que presenta los últimos avances del sector nacional de las tecnologías de la información y la comunicación se inauguró en Moscú con una gran oferta de los productos del país euroasiático, tanto para el mercado nacional como también para los clientes internacionales.
El mayor foro ruso que presenta los últimos avances del sector nacional de las tecnologías de la información y la comunicación se inauguró en Moscú con una gran oferta de los productos del país euroasiático, tanto para el mercado nacional como también para los clientes internacionales.
El mercado ruso de las tecnologías de la información y la comunicación está viviendo un vertiginoso crecimiento con la incorporación de los productos digitales nacionales, tanto en el sector privado como en el sector público, manifestó el primer ministro del país, Mijaíl Mishustin, en la inauguración de una nueva edición del foro 'Soluciones Digitales'.
En la foto: el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, durante su intervención en el foro.
El mercado ruso de las tecnologías de la información y la comunicación está viviendo un vertiginoso crecimiento con la incorporación de los productos digitales nacionales, tanto en el sector privado como en el sector público, manifestó el primer ministro del país, Mijaíl Mishustin, en la inauguración de una nueva edición del foro 'Soluciones Digitales'.
En la foto: el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, durante su intervención en el foro.
El evento reúne a más de 20.000 participantes, 700 ponentes y 120 sesiones.
El evento reúne a más de 20.000 participantes, 700 ponentes y 120 sesiones.
El ambiente del principal foro de tecnologías de la información y la comunicación de Rusia.
El ambiente del principal foro de tecnologías de la información y la comunicación de Rusia.
El evento reúne a representantes del Estado y del sector empresarial para debatir sobre el desarrollo tecnológico y nuevas oportunidades de crecimiento.
El evento reúne a representantes del Estado y del sector empresarial para debatir sobre el desarrollo tecnológico y nuevas oportunidades de crecimiento.
Por primera vez, el foro cuenta con una dimensión internacional, con participantes de más de 100 países.
Por primera vez, el foro cuenta con una dimensión internacional, con participantes de más de 100 países.
Uno de los espacios expositivos del foro.
Uno de los espacios expositivos del foro.
El foro se celebra del 6 al 10 de octubre de 2026.
El foro se celebra del 6 al 10 de octubre de 2026.
Los visitantes recorren la exposición del foro.
Los visitantes recorren la exposición del foro.
Más de 20.000 personas visitan el evento en el corazón de Rusia.
Más de 20.000 personas visitan el evento en el corazón de Rusia.