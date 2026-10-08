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Foro Digital Global: Rusia reúne a los mejores expertos mundiales del sector | Video

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El II Foro Digital Global abre sus puertas en Moscú con la participación de 110 países. Los pasillos están abarrotados y las salas donde se celebran las mesas... 08.10.2026, Sputnik Mundo

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Más de 700 expertos del sector de las tecnologías de la información y la comunicación de América Latina, África, Asia, el golfo Pérsico y Europa son la mejor ilustración del carácter global de este evento.También es impresionante lo vasta que es su agenda digital. Son más de 40 sesiones las que se llevarán a cabo en el marco del evento, que transcurrirá hasta el próximo día 10 de octubre.Los organizadores del evento destacan que Rusia es líder en la cooperación digital internacional y un centro de excelencia en el ámbito del desarrollo digital, donde la colaboración se basa en la confianza, el respeto y la igualdad de oportunidades para todos los países participantes.El I Foro Digital Global se celebró los días 5 y 6 de junio de 2025 en Nizhni Nóvgorod y reunió a representantes de organizaciones internacionales y regionales, instituciones gubernamentales, el sector empresarial y la comunidad académica y científica.

https://noticiaslatam.lat/20250606/fortalecer-y-crear-capacidades-cuba-potenciara-su-ciberseguridad-a-traves-de-un-acuerdo-con-rusia--1163080826.html

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