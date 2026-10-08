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Foro Digital Global: Rusia reúne a los mejores expertos mundiales del sector | Video
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El II Foro Digital Global abre sus puertas en Moscú con la participación de 110 países. Los pasillos están abarrotados y las salas donde se celebran las mesas... 08.10.2026, Sputnik Mundo
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Más de 700 expertos del sector de las tecnologías de la información y la comunicación de América Latina, África, Asia, el golfo Pérsico y Europa son la mejor ilustración del carácter global de este evento.También es impresionante lo vasta que es su agenda digital. Son más de 40 sesiones las que se llevarán a cabo en el marco del evento, que transcurrirá hasta el próximo día 10 de octubre.Los organizadores del evento destacan que Rusia es líder en la cooperación digital internacional y un centro de excelencia en el ámbito del desarrollo digital, donde la colaboración se basa en la confianza, el respeto y la igualdad de oportunidades para todos los países participantes.El I Foro Digital Global se celebró los días 5 y 6 de junio de 2025 en Nizhni Nóvgorod y reunió a representantes de organizaciones internacionales y regionales, instituciones gubernamentales, el sector empresarial y la comunidad académica y científica.
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Foro Digital Global: Rusia reúne a los mejores expertos mundiales del sector | Video

10:10 GMT 08.10.2026
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El II Foro Digital Global en Moscú - Sputnik Mundo, 1920, 08.10.2026
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El II Foro Digital Global abre sus puertas en Moscú con la participación de 110 países. Los pasillos están abarrotados y las salas donde se celebran las mesas redondas se encuentran al límite de su capacidad debido al gran interés que suscita el evento, reportó un corresponsal de Sputnik.
Más de 700 expertos del sector de las tecnologías de la información y la comunicación de América Latina, África, Asia, el golfo Pérsico y Europa son la mejor ilustración del carácter global de este evento.
También es impresionante lo vasta que es su agenda digital. Son más de 40 sesiones las que se llevarán a cabo en el marco del evento, que transcurrirá hasta el próximo día 10 de octubre.
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Los organizadores del evento destacan que Rusia es líder en la cooperación digital internacional y un centro de excelencia en el ámbito del desarrollo digital, donde la colaboración se basa en la confianza, el respeto y la igualdad de oportunidades para todos los países participantes.
El I Foro Digital Global se celebró los días 5 y 6 de junio de 2025 en Nizhni Nóvgorod y reunió a representantes de organizaciones internacionales y regionales, instituciones gubernamentales, el sector empresarial y la comunidad académica y científica.
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