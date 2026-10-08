https://noticiaslatam.lat/20261008/la-mayoria-de-los-ninos-migrantes-que-llegaron-a-europa-en-2025-viajaban-solos-onu--1175347915.html

La mayoría de los niños migrantes que llegaron a Europa en 2025 viajaban solos: ONU

La mayoría de los niños migrantes que llegaron a Europa en 2025 viajaban solos: ONU

Sputnik Mundo

Más de 20.000 de los 31.000 menores que llegaron a Europa a través de las rutas migratorias en 2025 lo hicieron sin sus padres o un tutor, reveló un estudio... 08.10.2026, Sputnik Mundo

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Si bien el número total de niños que llegaron por mar y tierra a Bulgaria, Chipre, Grecia, Italia, Malta y España descendió un 25% en comparación con 2024, la proporción de menores que arribaron solos aumentó del 51 al 67%.Así, un total de 12.000 llegaron a Italia, procedentes sobre todo de Egipto, Eritrea, Bangladesh, Somalia y Sudán. A España llegaron más de 4.700 menores solos, principalmente desde Argelia, Marruecos, Mali y Senegal.Ante la magnitud de la problemática, la OIM instó a los Estados miembros de la Unión Europea (UE) a "colocar el interés superior del niño en el centro de cada decisión, a garantizar un acceso oportuno a los servicios y a no detener nunca a menores por razones de migración irregular".

https://noticiaslatam.lat/20260805/por-tierra-y-por-mar-conoce-las-principales-rutas-de-la-migracion-irregular-hacia-espana-1174555697.html

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