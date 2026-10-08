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La mayoría de los niños migrantes que llegaron a Europa en 2025 viajaban solos: ONU
La mayoría de los niños migrantes que llegaron a Europa en 2025 viajaban solos: ONU
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Más de 20.000 de los 31.000 menores que llegaron a Europa a través de las rutas migratorias en 2025 lo hicieron sin sus padres o un tutor, reveló un estudio... 08.10.2026, Sputnik Mundo
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Si bien el número total de niños que llegaron por mar y tierra a Bulgaria, Chipre, Grecia, Italia, Malta y España descendió un 25% en comparación con 2024, la proporción de menores que arribaron solos aumentó del 51 al 67%.Así, un total de 12.000 llegaron a Italia, procedentes sobre todo de Egipto, Eritrea, Bangladesh, Somalia y Sudán. A España llegaron más de 4.700 menores solos, principalmente desde Argelia, Marruecos, Mali y Senegal.Ante la magnitud de la problemática, la OIM instó a los Estados miembros de la Unión Europea (UE) a "colocar el interés superior del niño en el centro de cada decisión, a garantizar un acceso oportuno a los servicios y a no detener nunca a menores por razones de migración irregular".
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La mayoría de los niños migrantes que llegaron a Europa en 2025 viajaban solos: ONU

06:19 GMT 08.10.2026
© AP Photo / STRMigrantes, principalmente de África subsahariana, son interceptados en el mar por la Guardia Nacional Marítima de Túnez mientras intentaban llegar a Italia, cerca de la costa de Sfax (Túnez), el 18 de abril de 2023.
Migrantes, principalmente de África subsahariana, son interceptados en el mar por la Guardia Nacional Marítima de Túnez mientras intentaban llegar a Italia, cerca de la costa de Sfax (Túnez), el 18 de abril de 2023. - Sputnik Mundo, 1920, 08.10.2026
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Más de 20.000 de los 31.000 menores que llegaron a Europa a través de las rutas migratorias en 2025 lo hicieron sin sus padres o un tutor, reveló un estudio conjunto de las agencias de Naciones Unidas para la infancia, la migración y los refugiados.
Si bien el número total de niños que llegaron por mar y tierra a Bulgaria, Chipre, Grecia, Italia, Malta y España descendió un 25% en comparación con 2024, la proporción de menores que arribaron solos aumentó del 51 al 67%.
Así, un total de 12.000 llegaron a Italia, procedentes sobre todo de Egipto, Eritrea, Bangladesh, Somalia y Sudán. A España llegaron más de 4.700 menores solos, principalmente desde Argelia, Marruecos, Mali y Senegal.
Por tierra y por mar: conoce las principales rutas de la migración irregular hacia España - Sputnik Mundo, 1920, 05.08.2026
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Por tierra y por mar: conoce las principales rutas de la migración irregular hacia España
5 de agosto, 16:34 GMT
"Este informe muestra cuán expuestos están a la violencia y la explotación cuando las vías seguras son limitadas y deben depender de los traficantes", destacó Amy Pope, directora de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). "Ningún niño debería tener que enfrentar estos riesgos solo", añadió.
Ante la magnitud de la problemática, la OIM instó a los Estados miembros de la Unión Europea (UE) a "colocar el interés superior del niño en el centro de cada decisión, a garantizar un acceso oportuno a los servicios y a no detener nunca a menores por razones de migración irregular".
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