https://noticiaslatam.lat/20260805/por-tierra-y-por-mar-conoce-las-principales-rutas-de-la-migracion-irregular-hacia-espana-1174555697.html

Por tierra y por mar: conoce las principales rutas de la migración irregular hacia España

Por tierra y por mar: conoce las principales rutas de la migración irregular hacia España

Sputnik Mundo

La crisis de Ceuta volvió a situar en el punto de mira las rutas de la migración irregular hacia España. En cuestión de horas, decenas de miles de personas... 05.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-05T16:34+0000

2026-08-05T16:34+0000

2026-08-05T16:34+0000

multimedia

📊 infografía

españa

🌍 europa

migración

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/05/1174556249_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_785220684e42b4abdb1747dd1c4cb128.png

Sputnik te ofrece un recorrido por las principales rutas de la migración irregular hacia España.

españa

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📊 infografía, españa, 🌍 europa, migración, инфографика