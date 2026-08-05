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Por tierra y por mar: conoce las principales rutas de la migración irregular hacia España
Por tierra y por mar: conoce las principales rutas de la migración irregular hacia España
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La crisis de Ceuta volvió a situar en el punto de mira las rutas de la migración irregular hacia España. En cuestión de horas, decenas de miles de personas... 05.08.2026, Sputnik Mundo
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Por tierra y por mar: conoce las principales rutas de la migración irregular hacia España
La crisis de Ceuta volvió a situar en el punto de mira las rutas de la migración irregular hacia España. En cuestión de horas, decenas de miles de personas cruzaron la frontera del enclave español en el norte de África. En los días siguientes, los medios informaron del hallazgo de embarcaciones con migrantes en distintos puntos del litoral español.
Sputnik te ofrece un recorrido por las principales rutas de la migración irregular hacia España.