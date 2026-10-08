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El Foro Digital en Rusia contribuye a "beneficiar a los agricultores", destaca un empresario indio | Video

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Sputnik Mundo

El emprendedor agrícola indio, Ashutosh Singh, que participa en el II Foro Digital Global en Moscú comentó a Sputnik sobre las maneras en las que este evento... 08.10.2026, Sputnik Mundo

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Los agricultores indios están enfrentando múltiples retos debido a las alteraciones climáticas y al calentamiento global, indicó Singh. Por eso, los emprendedores y los especialistas del sector de todo el mundo están en Moscú "para impulsar avances tecnológicos que permitan apoyar a los agricultores mediante herramientas digitales", destacó.Singh también recordó la larga trayectoria de cooperación bilateral entre Rusia y la India, así como el potencial de ambos países, incluso en el ámbito de las tecnologías digitales, y expresó su esperanza de que este foro contribuya a "generar un impacto beneficioso para los agricultores".El II Foro Digital Global se celebra entre el 8 y el 10 de octubre en Moscú, con la participación de 110 países. Más de 700 expertos del sector de las tecnologías de la información y la comunicación de América Latina, África, Asia, el golfo Pérsico y Europa son la mejor ilustración del carácter global de este evento.

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