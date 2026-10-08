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El Foro Digital en Rusia contribuye a "beneficiar a los agricultores", destaca un empresario indio | Video
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El emprendedor agrícola indio, Ashutosh Singh, que participa en el II Foro Digital Global en Moscú comentó a Sputnik sobre las maneras en las que este evento... 08.10.2026, Sputnik Mundo
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Los agricultores indios están enfrentando múltiples retos debido a las alteraciones climáticas y al calentamiento global, indicó Singh. Por eso, los emprendedores y los especialistas del sector de todo el mundo están en Moscú "para impulsar avances tecnológicos que permitan apoyar a los agricultores mediante herramientas digitales", destacó.Singh también recordó la larga trayectoria de cooperación bilateral entre Rusia y la India, así como el potencial de ambos países, incluso en el ámbito de las tecnologías digitales, y expresó su esperanza de que este foro contribuya a "generar un impacto beneficioso para los agricultores".El II Foro Digital Global se celebra entre el 8 y el 10 de octubre en Moscú, con la participación de 110 países. Más de 700 expertos del sector de las tecnologías de la información y la comunicación de América Latina, África, Asia, el golfo Pérsico y Europa son la mejor ilustración del carácter global de este evento.
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El emprendedor agrícola indio, Ashutosh Singh, que participa en el II Foro Digital Global en Moscú comentó a Sputnik sobre las maneras en las que este evento puede contribuir a mejorar la situación de los agricultores en la India.
Los agricultores indios están enfrentando múltiples retos debido a las alteraciones climáticas y al calentamiento global
, indicó Singh. Por eso, los emprendedores y los especialistas del sector de todo el mundo están en Moscú "para impulsar avances tecnológicos que permitan apoyar a los agricultores mediante herramientas digitales", destacó.
"Por ejemplo, usar smartphones para realizar pronósticos climáticos, de modo que los agricultores puedan trabajar en sus cultivos de acuerdo con las previsiones climáticas futuras", ejemplificó.
Singh también recordó la larga trayectoria de cooperación bilateral entre Rusia y la India
, así como el potencial de ambos países, incluso en el ámbito de las tecnologías digitales, y expresó su esperanza de que este foro contribuya a "generar un impacto beneficioso para los agricultores".
El II Foro Digital Global se celebra entre el 8 y el 10 de octubre en Moscú, con la participación de 110 países.
Más de 700 expertos del sector de las tecnologías de la información y la comunicación de América Latina, África, Asia, el golfo Pérsico y Europa son la mejor ilustración del carácter global de este evento.