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India adquiere de Rusia más de 100 aviones de pasajeros Il-114-300
India adquiere de Rusia más de 100 aviones de pasajeros Il-114-300
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La OAK (Corporación de Aeronaves Unidas) rusa suministrará 85 aviones regionales de pasajeros Il-114-300 a aerolíneas indias. Asimismo, está previsto alcanzar... 10.09.2026, Sputnik Mundo
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En concreto, OAK suscribió acuerdos de intenciones para el suministro de 50 aviones destinados a la aerolínea Pinnacle Air. Con la compañía Sleek Aviation se firmó un memorando de entendimiento que contempla la entrega de 35 aeronaves, así como la apertura de un centro de formación con un simulador de vuelo de movimiento completo en las instalaciones del operador.Al mismo tiempo, está previsto firmar un acuerdo de intenciones para el suministro de hasta 20 aviones destinados a la aerolínea Air Kerala."India cuenta con un importante potencial para el desarrollo del transporte aéreo regional, y el Il-114-300 responde bien a las necesidades de ampliar la red de rutas y mejorar la conectividad. Los acuerdos alcanzados hoy confirman el interés de las aerolíneas indias por el avión ruso y abren nuevas oportunidades para nuestra cooperación", declaró a los medios el viceministro de Industria y Comercio de Rusia, Guennadi Abraménkov.La primera exposición industrial internacional Innoprom. India se celebra del 9 al 11 de septiembre en Nueva Deli, en vísperas de la XVIII Cumbre de los BRICS. Más de 120 empresas de Rusia e India presentan allí sus productos.
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India adquiere de Rusia más de 100 aviones de pasajeros Il-114-300
La OAK (Corporación de Aeronaves Unidas) rusa suministrará 85 aviones regionales de pasajeros Il-114-300 a aerolíneas indias. Asimismo, está previsto alcanzar otro acuerdo para el suministro de hasta 20 aeronaves más, informaron desde el Ministerio de Industria y Comercio de Rusia.
"La Corporación de Aeronaves Unidas, en el marco de la exposición industrial internacional 'Innoprom. India', firmó acuerdos con aerolíneas locales para el suministro de aviones regionales turbohélice Il-114-300", señala el comunicado.
En concreto, OAK suscribió acuerdos de intenciones para el suministro de 50 aviones destinados a la aerolínea Pinnacle Air. Con la compañía Sleek Aviation se firmó un memorando de entendimiento que contempla la entrega de 35 aeronaves, así como la apertura de un centro de formación con un simulador de vuelo de movimiento completo en las instalaciones del operador.
Al mismo tiempo, está previsto firmar un acuerdo de intenciones para el suministro de hasta 20 aviones destinados a la aerolínea Air Kerala.
"India cuenta con un importante potencial para el desarrollo del transporte aéreo regional, y el Il-114-300 responde bien a las necesidades de ampliar la red de rutas y mejorar la conectividad. Los acuerdos alcanzados hoy confirman el interés de las aerolíneas indias por el avión ruso y abren nuevas oportunidades para nuestra cooperación", declaró a los medios el viceministro de Industria y Comercio de Rusia, Guennadi Abraménkov.
La primera exposición industrial internacional Innoprom. India se celebra del 9 al 11 de septiembre en Nueva Deli, en vísperas de la XVIII Cumbre de los BRICS. Más de 120 empresas de Rusia e India presentan allí sus productos.
7 de diciembre 2025, 14:31 GMT