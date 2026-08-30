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Alerta en Centroamérica: tres países más se suman a la declaratoria de emergencia por El Niño
Alerta en Centroamérica: tres países más se suman a la declaratoria de emergencia por El Niño
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Ante el deterioro de los indicadores hídricos atribuibles al impacto del fenómeno meteorológico, que se espera solo se intensifique en los próximos meses, las... 30.08.2026, Sputnik Mundo
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Estas disposiciones de carácter ejecutivo permiten la movilización inmediata de partidas presupuestarias extraordinarias y la articulación de planes interinstitucionales orientados a amortiguar las pérdidas en los sectores productivos rurales, previniendo distorsiones directas sobre la seguridad alimentaria de la población.En la víspera, el Gobierno de Ecuador hizo también la declaratoria de Alerta Roja ante lo que se estima sea el fenómeno de El Niño más intenso desde 1950, de acuerdo con el Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.
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Alerta en Centroamérica: tres países más se suman a la declaratoria de emergencia por El Niño

22:53 GMT 30.08.2026
© AP Photo / NOAAImagen satelital tomada por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), muestra sistemas de tormentas que atraviesan partes de Norteamérica (archivo)
Imagen satelital tomada por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), muestra sistemas de tormentas que atraviesan partes de Norteamérica (archivo) - Sputnik Mundo, 1920, 30.08.2026
© AP Photo / NOAA
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Ante el deterioro de los indicadores hídricos atribuibles al impacto del fenómeno meteorológico, que se espera solo se intensifique en los próximos meses, las autoridades de El Salvador formalizaron la declaratoria de Alerta Roja, en paralelo a la ampliación del estado de contingencia en Honduras y la emergencia ambiental en Panamá.
Estas disposiciones de carácter ejecutivo permiten la movilización inmediata de partidas presupuestarias extraordinarias y la articulación de planes interinstitucionales orientados a amortiguar las pérdidas en los sectores productivos rurales, previniendo distorsiones directas sobre la seguridad alimentaria de la población.
Un hombre está de pie en las orillas expuestas del embalse de Mazar, en la provincia de Azuay, Ecuador - Sputnik Mundo, 1920, 30.08.2026
América Latina
Gobierno de Ecuador decreta Alerta Roja en todo el país ante el fenómeno de El Niño
04:02 GMT
En la víspera, el Gobierno de Ecuador hizo también la declaratoria de Alerta Roja ante lo que se estima sea el fenómeno de El Niño más intenso desde 1950, de acuerdo con el Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.
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