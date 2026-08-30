Alerta en Centroamérica: tres países más se suman a la declaratoria de emergencia por El Niño

Estas disposiciones de carácter ejecutivo permiten la movilización inmediata de partidas presupuestarias extraordinarias y la articulación de planes interinstitucionales orientados a amortiguar las pérdidas en los sectores productivos rurales, previniendo distorsiones directas sobre la seguridad alimentaria de la población.En la víspera, el Gobierno de Ecuador hizo también la declaratoria de Alerta Roja ante lo que se estima sea el fenómeno de El Niño más intenso desde 1950, de acuerdo con el Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.
Ante el deterioro de los indicadores hídricos atribuibles al impacto del fenómeno meteorológico, que se espera solo se intensifique en los próximos meses, las autoridades de El Salvador formalizaron la declaratoria de Alerta Roja, en paralelo a la ampliación del estado de contingencia en Honduras y la emergencia ambiental en Panamá.
Estas disposiciones de carácter ejecutivo permiten la movilización inmediata de partidas presupuestarias extraordinarias y la articulación de planes interinstitucionales orientados a amortiguar las pérdidas en los sectores productivos rurales, previniendo distorsiones directas sobre la seguridad alimentaria de la población.
En la víspera, el Gobierno de Ecuador hizo también la declaratoria de Alerta Roja ante lo que se estima sea el fenómeno de El Niño más intenso desde 1950, de acuerdo con el Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).