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Alerta en Centroamérica: tres países más se suman a la declaratoria de emergencia por El Niño

Alerta en Centroamérica: tres países más se suman a la declaratoria de emergencia por El Niño

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Ante el deterioro de los indicadores hídricos atribuibles al impacto del fenómeno meteorológico, que se espera solo se intensifique en los próximos meses, las... 30.08.2026, Sputnik Mundo

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Estas disposiciones de carácter ejecutivo permiten la movilización inmediata de partidas presupuestarias extraordinarias y la articulación de planes interinstitucionales orientados a amortiguar las pérdidas en los sectores productivos rurales, previniendo distorsiones directas sobre la seguridad alimentaria de la población.En la víspera, el Gobierno de Ecuador hizo también la declaratoria de Alerta Roja ante lo que se estima sea el fenómeno de El Niño más intenso desde 1950, de acuerdo con el Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

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