https://noticiaslatam.lat/20261007/rubio-afirma-que-cualquier-acuerdo-con-iran-debe-impedir-que-obtenga-armas-nucleares-1175340999.html

Rubio afirma que cualquier acuerdo con Irán debe impedir que obtenga armas nucleares

Rubio afirma que cualquier acuerdo con Irán debe impedir que obtenga armas nucleares

Sputnik Mundo

Cualquier acuerdo con Irán debe garantizar que Teherán nunca obtenga armas nucleares, declaró el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una... 07.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-07T09:55+0000

2026-10-07T09:55+0000

2026-10-07T10:11+0000

internacional

irán

📰 escalada entre eeuu, israel e irán

eeuu

marco rubio

🛡️ zonas de conflicto

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/05/14/1162653029_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_59d00325bfc982b9eb88e8bc64ab469c.jpg

Según el secretario de Estado, los volúmenes de petróleo transportados a través del estrecho de Ormuz prácticamente recuperaron los niveles previos al inicio del conflicto entre EEUU e Irán."El estrecho de Ormuz está abierto. Ahora sale por él casi tanto petróleo como antes de que comenzara este conflicto, por lo que [los iraníes] han perdido por completo el control del estrecho y de su economía", indicó.Al mismo tiempo, Rubio consideró que los acontecimientos en Irán ponen de manifiesto la importancia de diversificar las rutas de suministro energético.Explicó que la dependencia de una única fuente o ruta de suministro puede limitar la capacidad de los Estados para actuar en defensa de sus propios intereses y proporcionar a determinados países una herramienta de presión.El pasado 28 de febrero, EEUU e Israel lanzaron bombardeos conjuntos contra blancos en Irán, y Teherán replicó con ataques a bases estadounidenses en Oriente Medio.A mediados de junio, Irán y EEUU firmaron un memorando destinado a lograr el cese de las hostilidades, pero poco después volvieron a intercambiar ataques. El conflicto permanece sin resolverse, con una reanudación esporádica de las hostilidades.La escalada de tensiones en Oriente Medio, tras el inicio de la campaña estadounidense-israelí contra Irán, paralizó prácticamente el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el suministro mundial de petróleo y gas natural licuado, lo que provocó un aumento significativo de los precios del combustible en todo el mundo.

https://noticiaslatam.lat/20261004/iran-planea-aumentar-el-alcance-y-la-velocidad-de-sus-misiles--1175303893.html

https://noticiaslatam.lat/20261002/eeuu-despliega-dos-baterias-patriot-al-golfo-ante-el-riesgo-de-una-nueva-escalada-militar-con-iran-1175269956.html

irán

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

irán, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán, eeuu, marco rubio, 🛡️ zonas de conflicto