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Rubio afirma que cualquier acuerdo con Irán debe impedir que obtenga armas nucleares
Rubio afirma que cualquier acuerdo con Irán debe impedir que obtenga armas nucleares
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Cualquier acuerdo con Irán debe garantizar que Teherán nunca obtenga armas nucleares, declaró el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una... 07.10.2026, Sputnik Mundo
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Según el secretario de Estado, los volúmenes de petróleo transportados a través del estrecho de Ormuz prácticamente recuperaron los niveles previos al inicio del conflicto entre EEUU e Irán."El estrecho de Ormuz está abierto. Ahora sale por él casi tanto petróleo como antes de que comenzara este conflicto, por lo que [los iraníes] han perdido por completo el control del estrecho y de su economía", indicó.Al mismo tiempo, Rubio consideró que los acontecimientos en Irán ponen de manifiesto la importancia de diversificar las rutas de suministro energético.Explicó que la dependencia de una única fuente o ruta de suministro puede limitar la capacidad de los Estados para actuar en defensa de sus propios intereses y proporcionar a determinados países una herramienta de presión.El pasado 28 de febrero, EEUU e Israel lanzaron bombardeos conjuntos contra blancos en Irán, y Teherán replicó con ataques a bases estadounidenses en Oriente Medio.A mediados de junio, Irán y EEUU firmaron un memorando destinado a lograr el cese de las hostilidades, pero poco después volvieron a intercambiar ataques. El conflicto permanece sin resolverse, con una reanudación esporádica de las hostilidades.La escalada de tensiones en Oriente Medio, tras el inicio de la campaña estadounidense-israelí contra Irán, paralizó prácticamente el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el suministro mundial de petróleo y gas natural licuado, lo que provocó un aumento significativo de los precios del combustible en todo el mundo.
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Rubio afirma que cualquier acuerdo con Irán debe impedir que obtenga armas nucleares

09:55 GMT 07.10.2026 (actualizado: 10:11 GMT 07.10.2026)
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Cualquier acuerdo con Irán debe garantizar que Teherán nunca obtenga armas nucleares, declaró el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una rueda de prensa tras reunirse en Atenas con su homólogo griego, Giorgos Gerapetritis.
Los iraníes "nunca tendrán un programa nuclear. Y todo aquello a lo que accedan y que sea aceptable para EEUU debe garantizar que Irán nunca tendrá armas nucleares", aseveró.
Según el secretario de Estado, los volúmenes de petróleo transportados a través del estrecho de Ormuz prácticamente recuperaron los niveles previos al inicio del conflicto entre EEUU e Irán.
"El estrecho de Ormuz está abierto. Ahora sale por él casi tanto petróleo como antes de que comenzara este conflicto, por lo que [los iraníes] han perdido por completo el control del estrecho y de su economía", indicó.
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Al mismo tiempo, Rubio consideró que los acontecimientos en Irán ponen de manifiesto la importancia de diversificar las rutas de suministro energético.

"Nunca debemos encontrarnos en una situación en la que la interrupción de energía de una parte del mundo ponga en peligro al mundo entero", afirmó.

Explicó que la dependencia de una única fuente o ruta de suministro puede limitar la capacidad de los Estados para actuar en defensa de sus propios intereses y proporcionar a determinados países una herramienta de presión.
El pasado 28 de febrero, EEUU e Israel lanzaron bombardeos conjuntos contra blancos en Irán, y Teherán replicó con ataques a bases estadounidenses en Oriente Medio.
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A mediados de junio, Irán y EEUU firmaron un memorando destinado a lograr el cese de las hostilidades, pero poco después volvieron a intercambiar ataques. El conflicto permanece sin resolverse, con una reanudación esporádica de las hostilidades.
La escalada de tensiones en Oriente Medio, tras el inicio de la campaña estadounidense-israelí contra Irán, paralizó prácticamente el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el suministro mundial de petróleo y gas natural licuado, lo que provocó un aumento significativo de los precios del combustible en todo el mundo.
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