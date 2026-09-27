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"No cederemos en nuestras condiciones", dice canciller iraní tras rechazo de Trump a propuesta sobre Ormuz

"No cederemos en nuestras condiciones", dice canciller iraní tras rechazo de Trump a propuesta sobre Ormuz

Sputnik Mundo

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Aragchi, dijo que, salvo los dichos del mandatario estadounidense ante la prensa, no han recibido una... 27.09.2026, Sputnik Mundo

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"Esperamos que las opiniones definitivas sean transmitidas por los intermediarios y, basándonos en ello, tomaremos una decisión", expresó, según Tasnim. Más temprano, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que había rechazado el plan de Teherán para reabrir la vía marítima.

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