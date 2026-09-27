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"No cederemos en nuestras condiciones", dice canciller iraní tras rechazo de Trump a propuesta sobre Ormuz
"No cederemos en nuestras condiciones", dice canciller iraní tras rechazo de Trump a propuesta sobre Ormuz
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El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Aragchi, dijo que, salvo los dichos del mandatario estadounidense ante la prensa, no han recibido una... 27.09.2026, Sputnik Mundo
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"Esperamos que las opiniones definitivas sean transmitidas por los intermediarios y, basándonos en ello, tomaremos una decisión", expresó, según Tasnim. Más temprano, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que había rechazado el plan de Teherán para reabrir la vía marítima.
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"No cederemos en nuestras condiciones", dice canciller iraní tras rechazo de Trump a propuesta sobre Ormuz
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Aragchi, dijo que, salvo los dichos del mandatario estadounidense ante la prensa, no han recibido una comunicación oficial por parte de los mediadores sobre la oposición de la Casa Blanca al plan de la zona marítima.
"Esperamos que las opiniones definitivas sean transmitidas por los intermediarios y,
basándonos en ello, tomaremos una decisión", expresó, según Tasnim.
Además, el canciller persa resaltó que "
no cederemos en nuestras condiciones; la reapertura del estrecho de Ormuz depende del cumplimiento de estos objetivos".
Más temprano, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que había rechazado el plan de Teherán para reabrir la vía marítima.
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