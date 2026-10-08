¡Alerta!: el huracán Simón podría impactar en México dos veces

El huracán podría intensificarse a categoría 4 antes de tocar tierra en Jalisco (occidente) el 11 de octubre, mientras que el segundo impacto ocurriría en Nayarit (occidente) y Sinaloa (noroeste), según las autoridades mexicanas. Por su parte, los expertos estadounidenses mantienen una alerta de huracán desde el puerto de Manzanillo hasta el concurrido destino turístico de Punta Mita. Simón también provocará lluvias muy fuertes a torrenciales en el occidente y sur del país latinoamericano, con acumulados de hasta 250 milímetros en Guerrero (sur) y Michoacán (occidente-sur).Protección Civil de México pidió a la población mantenerse informada, identificar refugios y rutas de evacuación, preparar una mochila de emergencia y evitar cruzar zonas inundadas.
El ciclón podría impactar las costas mexicanas del Pacífico hasta en un par de ocasiones los próximos 11 y 12 de octubre, estimaron el Servicio Meteorológico de México y el Centro Nacional de Huracanes de EEUU.
El huracánpodría intensificarse a categoría 4 antes de tocar tierra en Jalisco (occidente) el 11 de octubre, mientras que el segundo impacto ocurriría en Nayarit (occidente) y Sinaloa (noroeste), según las autoridades mexicanas.
Por su parte, los expertos estadounidenses mantienen una alerta de huracán desde el puerto de Manzanillo hasta el concurrido destino turístico de Punta Mita.