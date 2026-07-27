El huracán Genevieve se intensifica: ¿México está en riesgo?

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico de México, el fenómeno se localiza a más de 850 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas y Baja California Sur, y mantiene trayectoria hacia el noroeste del país, alejándose de las costas mexicanas, por lo que no se prevé que tenga impacto en esta nación latinoamericana.No obstante, las autoridades alertaron que Genevieve provocará lluvias fuertes en el sur de Baja California Sur, así como posibles encharcamientos, aumento en el nivel de ríos, arroyos y deslaves en zonas montañosas. Protección Civil pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones preventivas.
El huracán Genevieve se fortaleció rápidamente hasta alcanzar categoría 5, con vientos sostenidos de 260 kilómetros por hora (km/h) y ráfagas de viento de hasta 315 km/h, convirtiéndose en el primer ciclón de máxima intensidad de la temporada en el Pacífico oriental.
De acuerdo con información del Servicio Meteorológico de México, el fenómeno se localiza a más de 850 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas y Baja California Sur, y mantiene trayectoria hacia el noroeste del país, alejándose de las costas mexicanas, por lo que no se prevé que tenga impacto en esta nación latinoamericana.
No obstante, las autoridades alertaron que Genevieve provocará lluvias fuertes en el sur de Baja California Sur, así como posibles encharcamientos, aumento en el nivel de ríos, arroyos y deslaves en zonas montañosas.
Protección Civil pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones preventivas.
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