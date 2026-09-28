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Alerta en el noroeste de México ante la inminente llegada del huracán Polo

Alerta en el noroeste de México ante la inminente llegada del huracán Polo

Sputnik Mundo

El Gobierno de México alertó que el huracán Polo se mantiene como categoría 3 y se acerca a los estados de Baja California Sur y Sonora (noroeste), con vientos... 28.09.2026, Sputnik Mundo

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Las autoridades advirtieron sobre la presencia de precipitaciones, mayor nivel en ríos y arroyos, inundaciones y desbordamientos, por lo que pidieron mantenerse atentos a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y seguir las recomendaciones de Protección Civil.Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, dijo durante conferencia de prensa que toda la zona costera está siendo revisada por las autoridades, incluyendo vados, ríos, puentes y caminos susceptibles de afectación.

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