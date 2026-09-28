Alerta en el noroeste de México ante la inminente llegada del huracán Polo
© Foto : X - @NHC_PacificHuracán Polo
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El Gobierno de México alertó que el huracán Polo se mantiene como categoría 3 y se acerca a los estados de Baja California Sur y Sonora (noroeste), con vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora (km/h).
Las autoridades advirtieron sobre la presencia de precipitaciones, mayor nivel en ríos y arroyos, inundaciones y desbordamientos, por lo que pidieron mantenerse atentos a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y seguir las recomendaciones de Protección Civil.
🇲🇽🌪 Alerta en el noroeste de México ante la inminente llegada del huracán Polo— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) September 28, 2026
🚨 El Gobierno de México alertó que el huracán Polo se mantiene como categoría 3 y se acerca a los estados de Baja California Sur y Sonora (noroeste), con vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros… pic.twitter.com/LfD6EoGiG7
Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, dijo durante conferencia de prensa que toda la zona costera está siendo revisada por las autoridades, incluyendo vados, ríos, puentes y caminos susceptibles de afectación.
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