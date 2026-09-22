https://noticiaslatam.lat/20260922/el-huracan-polo-se-perfila-para-ser-uno-de-los-mas-potentes-en-el-pacifico-oriental-mexico-ya-se-1175156972.html

El huracán Polo se perfila para ser uno de los más potentes en el Pacífico oriental; México ya se prepara

El huracán Polo se perfila para ser uno de los más potentes en el Pacífico oriental; México ya se prepara

Sputnik Mundo

El fenómeno meteorológico, que ha alcanzado rachas de viento de hasta 350 kilómetros por hora, se encuentra cerca de las costas del estado de Guerrero... 22.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-22T22:37+0000

2026-09-22T22:37+0000

2026-09-22T22:37+0000

américa latina

comisión nacional del agua (méxico)

océano pacífico

méxico

guerrero

rafael catalá polo

medioambiente

claudia sheinbaum

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/16/1175157300_0:101:571:422_1920x0_80_0_0_5eb1660ce866574cb2ad9258b89302a4.png

El titular de la Comisión Nacional del Agua, Fabián Vázquez, informó en redes sociales que Polo podría ser el segundo huracán más potente formado en la zona, solo después de Patricia. Las autoridades determinaron el cierre de los puertos que dan al océano Pacífico, en específico en los estados de Guerrero, Colima y Michoacán, en los que se estima que se registrarán los efectos más devastadores del huracán.El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum informó momentos antes que no se espera que Polo toque tierra; sin embargo, hizo un llamado a la población a que extremen sus precauciones ante las posibles afectaciones que se podrían registrar.

https://noticiaslatam.lat/20260727/el-huracan-genevieve-se-intensifica-mexico-esta-en-riesgo-1174438652.html

océano pacífico

méxico

guerrero

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

comisión nacional del agua (méxico), océano pacífico, méxico, guerrero, rafael catalá polo, medioambiente, claudia sheinbaum