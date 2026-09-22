El huracán Polo se perfila para ser uno de los más potentes en el Pacífico oriental; México ya se prepara

El titular de la Comisión Nacional del Agua, Fabián Vázquez, informó en redes sociales que Polo podría ser el segundo huracán más potente formado en la zona, solo después de Patricia. Las autoridades determinaron el cierre de los puertos que dan al océano Pacífico, en específico en los estados de Guerrero, Colima y Michoacán, en los que se estima que se registrarán los efectos más devastadores del huracán.El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum informó momentos antes que no se espera que Polo toque tierra; sin embargo, hizo un llamado a la población a que extremen sus precauciones ante las posibles afectaciones que se podrían registrar.
El fenómeno meteorológico, que ha alcanzado rachas de viento de hasta 350 kilómetros por hora, se encuentra cerca de las costas del estado de Guerrero (suroeste), por lo cual se espera que provoque fuertes lluvias y oleajes altos, entre otras posibles afectaciones.
El titular de la Comisión Nacional del Agua, Fabián Vázquez, informó en redes sociales que Polo podría ser el segundo huracán más potente formado en la zona, solo después de Patricia. Las autoridades determinaron el cierre de los puertos que dan al océano Pacífico, en específico en los estados de Guerrero, Colima y Michoacán, en los que se estima que se registrarán los efectos más devastadores del huracán.
El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum informó momentos antes que no se espera que Polo toque tierra; sin embargo, hizo un llamado a la población a que extremen sus precauciones ante las posibles afectaciones que se podrían registrar.
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