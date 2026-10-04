https://noticiaslatam.lat/20261004/iran-planea-aumentar-el-alcance-y-la-velocidad-de-sus-misiles--1175303893.html
Irán planea aumentar el alcance y la velocidad de sus misiles
Irán planea aumentar el alcance y la velocidad de sus misiles
Sputnik Mundo
Las autoridades iraníes decidieron aumentar el alcance de sus misiles debido al conflicto con EEUU, declaró el portavoz oficial del Ejército iraní, Mohamad... 04.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-04T12:43+0000
2026-10-04T12:43+0000
2026-10-04T12:43+0000
defensa
seguridad
irán
eeuu
misiles
📰 escalada entre eeuu, israel e irán
🌍 oriente medio
🛡️ zonas de conflicto
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/04/1175303995_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_283d793c9d10934836c196d623e6cff6.jpg
La decisión se tomó debido a que las "fuerzas enemigas" se encuentran ahora más lejos de las costas iraníes, a una distancia de hasta 1.000 kilómetros, destacó Akraminia. En sus palabras, ya se adoptaron medidas significativas en lo que respecta a la velocidad de los misiles y a la calidad de su guiado. Precisó que las futuras generaciones de misiles iraníes contarían con estas capacidades en un grado aún mayor.El país persa dispone de un arsenal de misiles de alcance medio, que también ha utilizado durante el conflicto con Estados Unidos. Se trata principalmente de misiles con un alcance de hasta 2.000 kilómetros.El 28 de febrero, EEUU e Israel lanzaron ataques coordinados contra Irán, a los que Teherán respondió con represalias contra Israel y bases estadounidenses en varios países del golfo Pérsico.El 18 de junio, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento para poner fin a las hostilidades. Sin embargo, Irán acusó posteriormente a EEUU de incumplirlo. Desde el 8 de julio, ambos países han intercambiado nuevos ataques.
https://noticiaslatam.lat/20260301/el-alcance-de-los-misiles-balisticos-de-iran-1171963272.html
irán
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/04/1175303995_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_f999e042d31c5f73557f8b374dc1c471.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
seguridad, irán, eeuu, misiles, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán, 🌍 oriente medio, 🛡️ zonas de conflicto
seguridad, irán, eeuu, misiles, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán, 🌍 oriente medio, 🛡️ zonas de conflicto
Irán planea aumentar el alcance y la velocidad de sus misiles
Las autoridades iraníes decidieron aumentar el alcance de sus misiles debido al conflicto con EEUU, declaró el portavoz oficial del Ejército iraní, Mohamad Akraminia, a medios locales. En sus palabras, este proceso ya está en marcha.
La decisión se tomó debido a que las "fuerzas enemigas" se encuentran ahora más lejos de las costas iraníes, a una distancia de hasta 1.000 kilómetros, destacó Akraminia. En sus palabras, ya se adoptaron medidas significativas en lo que respecta a la velocidad de los misiles y a la calidad de su guiado. Precisó que las futuras generaciones de misiles iraníes contarían con estas capacidades en un grado aún mayor.
El país persa dispone de un arsenal de misiles de alcance medio, que también ha utilizado durante el conflicto con Estados Unidos
. Se trata principalmente de misiles con un alcance de hasta 2.000 kilómetros.
El 28 de febrero, EEUU e Israel lanzaron ataques coordinados contra Irán
, a los que Teherán respondió con represalias contra Israel y bases estadounidenses en varios países del golfo Pérsico.
El 18 de junio, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento
para poner fin a las hostilidades. Sin embargo, Irán acusó posteriormente a EEUU de incumplirlo. Desde el 8 de julio, ambos países han intercambiado nuevos ataques
.