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Irán planea aumentar el alcance y la velocidad de sus misiles

Irán planea aumentar el alcance y la velocidad de sus misiles

Sputnik Mundo

Las autoridades iraníes decidieron aumentar el alcance de sus misiles debido al conflicto con EEUU, declaró el portavoz oficial del Ejército iraní, Mohamad... 04.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-04T12:43+0000

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La decisión se tomó debido a que las "fuerzas enemigas" se encuentran ahora más lejos de las costas iraníes, a una distancia de hasta 1.000 kilómetros, destacó Akraminia. En sus palabras, ya se adoptaron medidas significativas en lo que respecta a la velocidad de los misiles y a la calidad de su guiado. Precisó que las futuras generaciones de misiles iraníes contarían con estas capacidades en un grado aún mayor.El país persa dispone de un arsenal de misiles de alcance medio, que también ha utilizado durante el conflicto con Estados Unidos. Se trata principalmente de misiles con un alcance de hasta 2.000 kilómetros.El 28 de febrero, EEUU e Israel lanzaron ataques coordinados contra Irán, a los que Teherán respondió con represalias contra Israel y bases estadounidenses en varios países del golfo Pérsico.El 18 de junio, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento para poner fin a las hostilidades. Sin embargo, Irán acusó posteriormente a EEUU de incumplirlo. Desde el 8 de julio, ambos países han intercambiado nuevos ataques.

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