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Europa tiene la obsesión de convertir a la UE en un bloque político-militar, señala el Kremlin
Europa tiene la obsesión de convertir a la UE en un bloque político-militar, señala el Kremlin
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Los países del continente europeo están frenéticos con la idea de la militarización, señaló a Sputnik el vocero de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, al... 07.10.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con el portavoz del Kremlin, los europeos "construyen su identidad en materia de defensa y seguridad sobre la base de la confrontación con Rusia". "Es un camino sin salida; como demuestra la historia, eso no conlleva nada bueno", expresó.El vocero también hizo hincapié en que cualquier problema "debe resolverse no con lanzamientos de misiles, sino mediante el diálogo". No obstante, Peskov advirtió que Moscú se mantiene alerta y sigue de cerca la situación en torno a los planes de militarización de Europa.El primer ensayo del misil balístico estratégico francés M51, en su versión M51.3, se llevó a cabo el 6 de octubre desde el submarino portamisiles nuclear Le Vigilant en el Atlántico Norte, informaron los medios locales citando al Ministerio de Defensa del país galo.Emmanuel Macron estuvo presente durante el lanzamiento y, en el video que publicó, afirmó que esta prueba transmite un mensaje "muy claro y fuerte".
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Europa tiene la obsesión de convertir a la UE en un bloque político-militar, señala el Kremlin

12:31 GMT 07.10.2026
© AP Photo / Alik KepliczManiobras de la OTAN en Polonia
Maniobras de la OTAN en Polonia - Sputnik Mundo, 1920, 07.10.2026
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Los países del continente europeo están frenéticos con la idea de la militarización, señaló a Sputnik el vocero de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, al comentar las manifestaciones del presidente francés Emmanuel Macron sobre un "mensaje fuerte y claro" a través del ensayo del misil balístico M51.3, realizado el día anterior.
"Europa está obsesionada con los planes de militarización de la Unión Europea, es decir, de convertir este bloque económico en un bloque político-militar", planteó Peskov.
De acuerdo con el portavoz del Kremlin, los europeos "construyen su identidad en materia de defensa y seguridad sobre la base de la confrontación con Rusia".
"Es un camino sin salida; como demuestra la historia, eso no conlleva nada bueno", expresó.
El vocero también hizo hincapié en que cualquier problema "debe resolverse no con lanzamientos de misiles, sino mediante el diálogo". No obstante, Peskov advirtió que Moscú se mantiene alerta y sigue de cerca la situación en torno a los planes de militarización de Europa.
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El primer ensayo del misil balístico estratégico francés M51, en su versión M51.3, se llevó a cabo el 6 de octubre desde el submarino portamisiles nuclear Le Vigilant en el Atlántico Norte, informaron los medios locales citando al Ministerio de Defensa del país galo.

Emmanuel Macron estuvo presente durante el lanzamiento y, en el video que publicó, afirmó que esta prueba transmite un mensaje "muy claro y fuerte".
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