"Se intensificarán los ataques": Defensa rusa responde a las amenazas de Zelenski
09:58 GMT 04.10.2026 (actualizado: 10:43 GMT 04.10.2026)
© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimediaSistema lanzacohetes múltiple Uragan ruso en la zona de la operación militar especial
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En respuesta a la declaración de Volodímir Zelenski sobre el aumento de los ataques contra las refinerías de petróleo rusas, desde el Ministerio de Defensa ruso prometieron intensificar los ataques contra la infraestructura militar ucraniana. Por eso, los ucranianos deben culpar solo "al jefe del régimen de Kiev", indicaron.
"Tras la declaración de Zelenski de hoy [4 de octubre], se intensificarán los ataques de las Fuerzas Armadas de Rusia contra objetivos militares y del complejo militar-industrial, así como contra la infraestructura relacionada con ellos, en Kiev y otras regiones de Ucrania", señala la nota.
Desde el organismo recordaron que Kiev intentó frustrar las elecciones a la Duma Estatal (la cámara baja del Parlamento de Rusia) mediante ataques terroristas contra instalaciones civiles. Se trata de ataques deliberados de las FFAA de Ucrania con misiles y drones contra colegios electorales, que dejaron seis civiles completamente ajenos al conflicto muertos, precisaron.
Además, con el objetivo de impedir la celebración del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF) en junio de 2026, las fuerzas ucranianas lanzaron drones de ataque.
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Desde el ente castrense recordaron que Rusia lleva a cabo ataques masivos contra Ucrania precisamente en respuesta a las acciones "del jefe del régimen de Kiev".
"La población de Ucrania debe culpar únicamente al jefe del régimen de Kiev por esto [la intensificación de los ataques contra el complejo militar-industrial del país]. Zelenski es quien asume toda la responsabilidad personal y política por ello", indica el comunicado del organismo.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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