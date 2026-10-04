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"Se intensificarán los ataques": Defensa rusa responde a las amenazas de Zelenski

"Se intensificarán los ataques": Defensa rusa responde a las amenazas de Zelenski

Sputnik Mundo

En respuesta a la declaración de Volodímir Zelenski sobre el aumento de los ataques contra las refinerías de petróleo rusas, desde el Ministerio de Defensa... 04.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-04T09:58+0000

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Desde el organismo recordaron que Kiev intentó frustrar las elecciones a la Duma Estatal (la cámara baja del Parlamento de Rusia) mediante ataques terroristas contra instalaciones civiles. Se trata de ataques deliberados de las FFAA de Ucrania con misiles y drones contra colegios electorales, que dejaron seis civiles completamente ajenos al conflicto muertos, precisaron.Además, con el objetivo de impedir la celebración del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF) en junio de 2026, las fuerzas ucranianas lanzaron drones de ataque.Desde el ente castrense recordaron que Rusia lleva a cabo ataques masivos contra Ucrania precisamente en respuesta a las acciones "del jefe del régimen de Kiev".Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

https://noticiaslatam.lat/20260923/putin-da-por-fracasados-los-intentos-de-kiev-de-frustrar-las-elecciones-legislativas-en-rusia-1175165087.html

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