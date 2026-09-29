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China completará un mapa geológico marciano de nueva generación para 2028
China completará un mapa geológico marciano de nueva generación para 2028
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El proyecto unificará los datos de la misión Tianwen-1, el rover Zhurong y sondas internacionales para elaborar un atlas detallado de todo el planeta. Este... 29.09.2026, Sputnik Mundo
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China prevé completar para finales de 2028 un mapa geológico de última generación de todo Marte, como parte de los preparativos científicos para su futura misión de retorno de muestras Tianwen-3.El científico jefe de la misión, Hou Zengqian, informó sobre el proyecto durante un simposio del Instituto de Geología de la Academia China de Ciencias Geológicas, según la agencia Xinhua.El nuevo atlas busca establecer una propuesta para dividir las eras geológicas del planeta rojo y promover un sistema de cronología marciana desarrollado de manera independiente, con el objetivo de que sea reconocido internacionalmente.La nueva cartografía incorporará los hallazgos del rover Zhurong, que incluyen indicios de un antiguo océano de hace 3,500 millones de años y posibles inundaciones breves ocurridas hace unos 1.600 millones de años. El proyecto contempla un mapa geológico a escala 1:5.000.000 de la zona de aterrizaje, junto con una serie de atlas especializados. Según Xinhua, el conjunto podría convertirse en el primer atlas geológico inteligente de todo Marte.Para elaborar los mapas, los científicos utilizarán imágenes, espectroscopia, datos de radar y mediciones de gravedad procedentes de la misión Tianwen-1 y de sondas internacionales. El proyecto también incorpora inteligencia artificial para la interpretación geológica.Los resultados servirán como preparación científica para la misión Tianwen-3, cuyo lanzamiento está previsto alrededor de 2028 con los objetivos de buscar indicios de vida y traer muestras marcianas a la Tierra.Además, el proyecto cartográfico busca establecer un modelo para la futura exploración y mapeo de otros cuerpos celestes, como la Luna, Venus y diversos asteroides.
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China completará un mapa geológico marciano de nueva generación para 2028

07:17 GMT 29.09.2026
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Marte, imagen referencial - Sputnik Mundo, 1920, 29.09.2026
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El proyecto unificará los datos de la misión Tianwen-1, el rover Zhurong y sondas internacionales para elaborar un atlas detallado de todo el planeta. Este mapa servirá como base científica clave para la misión Tianwen-3, programada para el año 2028.
China prevé completar para finales de 2028 un mapa geológico de última generación de todo Marte, como parte de los preparativos científicos para su futura misión de retorno de muestras Tianwen-3.
El científico jefe de la misión, Hou Zengqian, informó sobre el proyecto durante un simposio del Instituto de Geología de la Academia China de Ciencias Geológicas, según la agencia Xinhua.
El nuevo atlas busca establecer una propuesta para dividir las eras geológicas del planeta rojo y promover un sistema de cronología marciana desarrollado de manera independiente, con el objetivo de que sea reconocido internacionalmente.
🪐 ¿Se acabó el romance con Marte? Musk apunta a otra zona del espacio para sus proyectos - Sputnik Mundo, 1920, 10.02.2026
¿Se acabó el romance con Marte? Musk apunta a otra zona del espacio para sus proyectos
10 de febrero, 00:04 GMT
La nueva cartografía incorporará los hallazgos del rover Zhurong, que incluyen indicios de un antiguo océano de hace 3,500 millones de años y posibles inundaciones breves ocurridas hace unos 1.600 millones de años.
El proyecto contempla un mapa geológico a escala 1:5.000.000 de la zona de aterrizaje, junto con una serie de atlas especializados. Según Xinhua, el conjunto podría convertirse en el primer atlas geológico inteligente de todo Marte.
Para elaborar los mapas, los científicos utilizarán imágenes, espectroscopia, datos de radar y mediciones de gravedad procedentes de la misión Tianwen-1 y de sondas internacionales. El proyecto también incorpora inteligencia artificial para la interpretación geológica.
La NASA encuentra posibles signos de vida en Marte - Sputnik Mundo, 1920, 11.09.2025
La NASA encuentra posibles signos de vida en Marte
11 de septiembre 2025, 21:28 GMT
Los resultados servirán como preparación científica para la misión Tianwen-3, cuyo lanzamiento está previsto alrededor de 2028 con los objetivos de buscar indicios de vida y traer muestras marcianas a la Tierra.
Además, el proyecto cartográfico busca establecer un modelo para la futura exploración y mapeo de otros cuerpos celestes, como la Luna, Venus y diversos asteroides.
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