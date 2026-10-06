https://noticiaslatam.lat/20261006/volvera-puigdemont-a-espana-el-tribunal-constitucional-se-pronuncia-a-favor-de-aplicar-la-amnistia-1175329216.html

¿Volverá Puigdemont a España? El Tribunal Constitucional se pronuncia a favor de aplicar la amnistía al líder catalán

¿Volverá Puigdemont a España? El Tribunal Constitucional se pronuncia a favor de aplicar la amnistía al líder catalán

Sputnik Mundo

El Tribunal Constitucional dio luz verde a los tribunales españoles para aplicar la ley de amnistía a los independentistas catalanes. Esto supone un importante... 06.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-06T14:05+0000

2026-10-06T14:05+0000

2026-10-06T14:05+0000

internacional

cataluña

referéndum en cataluña (2017)

carles puigdemont

españa

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/05/0d/1150437956_0:69:1361:834_1920x0_80_0_0_16fab4d3380e5d466fa9b88be1c3fb10.jpg

De ese modo, el caso vuelve ahora a manos del juez del Tribunal Supremo encargado de la causa contra Puigdemont, quien decidirá en las próximas semanas si levanta la orden de detención contra el expresidente de la Generalitat.Previamente, el Tribunal Supremo había rechazado aplicar la ley de amnistía a Puigdemont, acusado de malversación por utilizar fondos públicos para celebrar un referéndum ilegal sobre la independencia de Cataluña en 2017, cuando era presidente de la Generalitat.La ley de amnistía fue una de las principales medidas del actual Gobierno de Pedro Sánchez. El Partido Socialista y los partidos independentistas catalanes acordaron aprobarla en 2023 a cambio del apoyo a Sánchez para que continuara como presidente del Gobierno.Sin embargo, el avance clave en el caso de Puigdemont se produjo después de que Sánchez convocara elecciones anticipadas para el 29 de noviembre, sin esperar a agotar su mandato en 2027, como tenía previsto. España atraviesa actualmente una grave crisis de la vivienda, y el rechazo del Parlamento a aprobar los decretos destinados a proteger a la población frente a los desahucios llevó al jefe del Gobierno a tomar esta decisión.No obstante, la decisión del Tribunal Constitucional podría alterar el equilibrio de fuerzas en la política española. Aunque la cuestión de la independencia no figura entre las más importantes para Cataluña, el regreso de Puigdemont podría volver a situar a su partido, Junts, en el centro de la atención, señalan los medios.Junts rompió hace un año su acuerdo con los socialistas, al acusarlos de no haber cumplido los compromisos pactados. Fue precisamente Junts quien votó en contra de dos decretos sobre vivienda.Cataluña declaró unilateralmente su independencia de España en 2017, tras un referéndum que Madrid considera ilegal. Después, Puigdemont huyó del país, mientras que varios de sus exministros permanecieron en España y fueron encarcelados.En 2025, el Tribunal Constitucional confirmó la legalidad de la aplicación de la ley de amnistía. Sin embargo, el juez encargado del caso de Puigdemont consideró que la norma no se aplicaba al exjefe del Gobierno catalán, utilizando como excusa que también estaba acusado de malversación.

https://noticiaslatam.lat/20261005/se-va-el-ultimo-socialista-de-europa-por-que-las-elecciones-de-noviembre-en-espana-son-mas-1175319317.html

https://noticiaslatam.lat/20261005/elecciones-anticipadas-en-espana-sanchez-busca-frenar-el-avance-de-la-derecha-1175321662.html

cataluña

españa

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

cataluña, referéndum en cataluña (2017), carles puigdemont, españa, 🌍 europa