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"Ganó el personalismo, no los partidos": las elecciones en Perú dejan un poder fragmentado y en crisis

"Ganó el personalismo, no los partidos": las elecciones en Perú dejan un poder fragmentado y en crisis

Sputnik Mundo

Los comicios no fortalecieron a las organizaciones políticas y el nuevo mapa territorial estará marcado por la fragmentación, el personalismo y la debilidad de... 06.10.2026, Sputnik Mundo

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Las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre, las primeras bajo el Gobierno fujimorista, dejaron un mapa fragmentado. La alcaldía de la capital, Lima, se decide por menos de un punto de diferencia entre los partidos de derecha conservadora Renovación Popular y Avanza País, y en 14 de las 25 regiones ningún candidato alcanzó el 30% necesario para ganar en primera vuelta.Detrás de ese mapa no hay un cambio de fondo, según los politólogos consultados por Sputnik. Ganaron rostros con trayectoria en sus territorios, pero no los partidos, mientras el voto se dispersó entre decenas de candidaturas. Este resultado sería la continuación de una crisis de representación que el país arrastra desde hace años.El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), máximo organismo electoral del país, debe resolver si Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, y otros alcaldes que postulan como primeros regidores para evitar la prohibición de reelección inmediata pueden asumir el cargo.Ganó el personalismo, no los partidosLa politóloga Alejandra Castillo alerta que los resultados no son de una victoria partidaria: "La lógica del electorado subnacional es el personalismo". En ese sentido, Cusco es un caso particular. Verónika Mendoza, por la alianza Venceremos (izquierda), ganó con una estrategia de ir de lo nacional a lo subnacional, tras años de trabajo al sur del país.Alejandro Mejía, profesor asociado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, coincide en que el tablero regional se movió y no se puede hablar de un partido ganador. Muchas organizaciones, además, corren el riesgo de perder su inscripción a fin de año por no haber cumplido con los requisitos de listas mínimas.En la capital hubo cierto voto de arrastre y algunos votos cruzados, y los resultados reafirman la preferencia de los limeños por opciones de derecha conservadora como Renovación Popular, señala Mejía.Para Castillo, hablar de crisis de representación "es como repetir más de lo mismo. Más allá de eso, ya estamos en un desborde, una crisis estructural".Mejía destacó la aparición de la violencia electoral. "El tema de la extorsión, el tema de la amenaza a regidores en diversos casos donde hay poca capacidad estatal, nos revela que las organizaciones políticas, nuevamente, en un proceso electoral más a nivel local, son vehículos de intereses", sostiene.Un "fraude a la Constitución"López Aliaga no se presentó como candidato a alcalde; sin embargo, figura como primer regidor en la lista de Renovación Popular que no tiene postulantes a la alcaldía. Es el mismo mecanismo que usaron otros alcaldes en ejercicio, a quienes la reforma de 2015 impide la reelección inmediata.El presidente del JNE, Roberto Burneo, sostiene que la Constitución no prohíbe expresamente que un alcalde postule como regidor, pero evitó adelantar opinión firme sobre las credenciales. Asimismo, dijo que los casos se resolverán por los canales legales.López Aliaga y su entorno defienden que no se vulnera ninguna norma. No obstante, el abogado constitucionalista Luciano López explicó a Sputnik que este es un caso de "fraude a la Constitución", figura reconocida por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.Según López, es además un fraude calculado, debido a que el candidato que originalmente encabezaba la lista del partido renunció un día después de agotado el plazo para presentar tachas.Igualmente, Mejía responsabiliza al JNE de mantener el asunto en gran incertidumbre. "El principal responsable de que López Aliaga siga recurriendo a estos argumentos de que no se ha vulnerado la normatividad es el Jurado Nacional de Elecciones, que no ha establecido una posición clara frente a quienes van a asumir el cargo. Todavía continuamos en ese limbo, que permite a un candidato como López Aliaga seguir esa narrativa que viene realizando desde hace semanas".Fuerza Popular sin presencia regionalEl partido de la presidenta llega a este escenario con poca estructura local. En 16 años Fuerza Popular (derecha conservadora) solo ganó tres gobiernos regionales (Ica, Pasco y San Martín, en 2014) y ninguna alcaldía en Lima Metropolitana, según medios locales. Para esta elección presentó nueve candidatos a gobernador, uno más del mínimo legal, y listas en 44 provincias (22,4% del país) y 221 distritos (13%).Castillo explica que el partido nunca priorizó lo subnacional y que sus candidatos hacen campaña casi por su cuenta. Mejía lo llama "uno de los grandes enigmas" de la competencia partidaria. Para el especialista, el partido concentró su esfuerzo en el ámbito nacional y capitalino, y en las regiones apela sobre todo al recuerdo del Gobierno de los 90.Mejía anticipa un trabajo "muy complejo" de gobernabilidad con regiones que tienen posiciones encontradas con el Ejecutivo. El Gobierno tendrá que hacer una "lectura muy fina" de la nueva composición, porque convivirá cuatro años con fuerzas diversas, concluye.Los recuentos de actas pueden hacerse hasta el 28 de octubre, el JNE espera resultados a inicios de noviembre y la eventual segunda vuelta regional sería el 29 de noviembre.

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