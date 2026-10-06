Falta de coordinación sobre proyecto presupuestal pone en jaque al oficialismo en Chile

Aunque solo se conocen algunos ajustes, en áreas como gobiernos regionales, cultura, vivienda y educación, ya hay fricciones. La más visible es el fin de "Yo Elijo Mi PC", el programa de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) que entrega computadoras a estudiantes. La Unión Demócrata Independiente (UDI) rechazó el recorte como bancada y distintas figuras oficialistas piden buscar una fórmula para mantener el beneficio. La senadora María José Gatica adelantó que intentarán "mejorar" el proyecto y reponer programas importantes, e incluso propuso trasladar la entrega de computadores al Ministerio de Ciencia. El caso es más delicado para el Gobierno porque, en la campaña de 2021, José Antonio Kast prometió una computadora con internet para cada niño de la educación pública.El recorte de casi 10% en Cultura también generó reparos. El senador y timonel de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, lo calificó de "excesiva, innecesaria y marginal".La inquietud llegó al comité político ampliado de este 5 de octubre, presidido por el jefe del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de Chile (Segpres), José García Ruminot, ante la ausencia del biministro Claudio Alvarado. Los partidos pidieron al director de Comunicaciones de La Moneda, Cristián Valenzuela, más bajadas comunicacionales. Según dos fuentes presentes, el ministro de Hacienda del país sudamericano, Jorge Quiroz, planteó que las partidas son evaluables y que el presupuesto "no está escrito en piedra". Eso abre la puerta a revisar decisiones como el recorte a las computadoras.Aun así, el episodio abre un polo para el Ejecutivo chileno justo cuando más necesita alineamiento en el Congreso. Alvarado y Valenzuela trabajan en rediseñar el modelo de vocerías, y en las últimas semanas circulan minutas con la "postura del Gobierno" para dar una orientación común a autoridades y parlamentarios.
La discusión del Presupuesto 2027 está por arrancar en el Congreso chileno en medio de reparos dentro de los partidos oficialistas, especialmente por el fin del programa "Yo Elijo Mi PC" y otros recortes contemplados en el proyecto.
Aunque solo se conocen algunos ajustes, en áreas como gobiernos regionales, cultura, vivienda y educación, ya hay fricciones. La más visible es el fin de "Yo Elijo Mi PC", el programa de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) que entrega computadoras a estudiantes.
La Unión Demócrata Independiente (UDI) rechazó el recorte como bancada y distintas figuras oficialistas piden buscar una fórmula para mantener el beneficio. La senadora María José Gatica adelantó que intentarán "mejorar" el proyecto y reponer programas importantes, e incluso propuso trasladar la entrega de computadores al Ministerio de Ciencia.
El caso es más delicado para el Gobierno porque, en la campaña de 2021, José Antonio Kast prometió una computadora con internet para cada niño de la educación pública.
El recorte de casi 10% en Cultura también generó reparos. El senador y timonel de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, lo calificó de "excesiva, innecesaria y marginal".
La inquietud llegó al comité político ampliado de este 5 de octubre, presidido por el jefe del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de Chile (Segpres), José García Ruminot, ante la ausencia del biministro Claudio Alvarado. Los partidos pidieron al director de Comunicaciones de La Moneda, Cristián Valenzuela, más bajadas comunicacionales.
Según dos fuentes presentes, el ministro de Hacienda del país sudamericano, Jorge Quiroz, planteó que las partidas son evaluables y que el presupuesto "no está escrito en piedra". Eso abre la puerta a revisar decisiones como el recorte a las computadoras.
Aun así, el episodio abre un polo para el Ejecutivo chileno justo cuando más necesita alineamiento en el Congreso. Alvarado y Valenzuela trabajan en rediseñar el modelo de vocerías, y en las últimas semanas circulan minutas con la "postura del Gobierno" para dar una orientación común a autoridades y parlamentarios.
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