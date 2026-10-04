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El Gobierno de Chile busca triplicar presupuesto para expulsar a migrantes irregulares
El Gobierno de Chile busca triplicar presupuesto para expulsar a migrantes irregulares
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El Gobierno de Chile aumentará los recursos de sus servicios migratorios para acelerar los procesos de expulsión de migrantes indocumentados. 04.10.2026, Sputnik Mundo
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El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) proyecta contar con un presupuesto de 11.604 millones de pesos (11,82 millones de dólares) para ejercer durante el 2027, lo que representa un incremento del 190% en comparación con el año anterior.El director nacional de Migraciones, Frank Sauerbam, explicó que con este incremento se podrán realizar las expulsiones a través de una combinación de vuelos comerciales, chárter, aeronaves de la Fuerza Aérea de Chile y traslados terrestres.De acuerdo con el reporte de La Tercera, esto evitará también que el Sermig se quede sin recursos para las expulsiones, como ocurrió en agosto de este año, y por lo cual el Ministerio del Interior y la Dirección de Presupuestos aprobaron recursos adicionales por más de 1.752 millones de pesos chilenos (1,78 millones de dólares).Según información de las autoridades, hasta el 30 de septiembre se habían realizado 1.764 expulsiones, 10.197 salidas voluntarias y han bajado en un 93% las denuncias por ingresos irregulares al país sudamericano.El aumento de recursos para el Sermig no se limitará al presupuesto dedicado a las expulsiones, ya que el plan general de la dependencia también crecerá 41,4%.Parte del dinero asignado se invertirá en el uso de la inteligencia artificial para la automatización de procesos documentales, que ayudarán a reducir hasta en un 30% los tiempos de respuesta a los usuarios.En promedio, la Sermig recibe 400.000 solicitudes anuales de ingreso al territorio chileno, lo que provoca un rezago.
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El Gobierno de Chile busca triplicar presupuesto para expulsar a migrantes irregulares

07:54 GMT 04.10.2026
© AP Photo / Esteban FelixOperativos de seguridad contra migrantes irregulares en Chile.
Operativos de seguridad contra migrantes irregulares en Chile. - Sputnik Mundo, 1920, 04.10.2026
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El Gobierno de Chile aumentará los recursos de sus servicios migratorios para acelerar los procesos de expulsión de migrantes indocumentados.
El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) proyecta contar con un presupuesto de 11.604 millones de pesos (11,82 millones de dólares) para ejercer durante el 2027, lo que representa un incremento del 190% en comparación con el año anterior.
El director nacional de Migraciones, Frank Sauerbam, explicó que con este incremento se podrán realizar las expulsiones a través de una combinación de vuelos comerciales, chárter, aeronaves de la Fuerza Aérea de Chile y traslados terrestres.
De acuerdo con el reporte de La Tercera, esto evitará también que el Sermig se quede sin recursos para las expulsiones, como ocurrió en agosto de este año, y por lo cual el Ministerio del Interior y la Dirección de Presupuestos aprobaron recursos adicionales por más de 1.752 millones de pesos chilenos (1,78 millones de dólares).

"Es un salto importante para dar continuidad a la política de expulsiones que nos encomendó el presidente [José Antonio] Kast, que tiene como finalidad ordenar la casa; tener una migración ordenada, segura y regular", declaró Sauerbaum.

José Antonio Kast, presidente de Chile - Sputnik Mundo, 1920, 01.06.2026
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Kast anuncia plan para la expulsión de migrantes de Chile "sin perder de vista la dimensión humana"
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Según información de las autoridades, hasta el 30 de septiembre se habían realizado 1.764 expulsiones, 10.197 salidas voluntarias y han bajado en un 93% las denuncias por ingresos irregulares al país sudamericano.
El aumento de recursos para el Sermig no se limitará al presupuesto dedicado a las expulsiones, ya que el plan general de la dependencia también crecerá 41,4%.
Parte del dinero asignado se invertirá en el uso de la inteligencia artificial para la automatización de procesos documentales, que ayudarán a reducir hasta en un 30% los tiempos de respuesta a los usuarios.
En promedio, la Sermig recibe 400.000 solicitudes anuales de ingreso al territorio chileno, lo que provoca un rezago.
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