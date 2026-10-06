El conflicto ucraniano está "más cerca" de concluir, estima Trump

"No hemos terminado (el conflicto entre) Rusia y Ucrania, todavía. Estoy trabajando en eso. Lo vamos a lograr pronto; de hecho, estamos más cerca", dijo.Momentos antes, Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, dijo que Washington desea poner fin a los enfrentamientos armados en Ucrania; sin embargo, añadió que en este momento la dinámica de los sucesos no apunta a que se avecine la paz. Al mismo tiempo, la cuestión de la admisión de Ucrania como miembro de la OTAN sigue "sin estar sobre la mesa", recordó el alto funcionario estadounidense.
El presidente estadounidense Donald Trump dijo durante una conferencia en la ciudad de Baltimore, en Maryland (este) que está trabajando en lograr un acuerdo para el conflicto en Ucrania y expresó optimismo de que este podría resolverse pronto.
"No hemos terminado (el conflicto entre) Rusia y Ucrania, todavía. Estoy trabajando en eso. Lo vamos a lograr pronto; de hecho, estamos más cerca", dijo.
Momentos antes, Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, dijo que Washington desea poner fin a los enfrentamientos armados en Ucrania; sin embargo, añadió que en este momento la dinámica de los sucesos no apunta a que se avecine la paz.
Al mismo tiempo, la cuestión de la admisión de Ucrania como miembro de la OTAN sigue "sin estar sobre la mesa", recordó el alto funcionario estadounidense.
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