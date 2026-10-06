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El conflicto ucraniano está "más cerca" de concluir, estima Trump
El conflicto ucraniano está "más cerca" de concluir, estima Trump
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El presidente estadounidense Donald Trump dijo durante una conferencia en la ciudad de Baltimore, en Maryland (este) que está trabajando en lograr un acuerdo... 06.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-06T22:26+0000
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"No hemos terminado (el conflicto entre) Rusia y Ucrania, todavía. Estoy trabajando en eso. Lo vamos a lograr pronto; de hecho, estamos más cerca", dijo.Momentos antes, Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, dijo que Washington desea poner fin a los enfrentamientos armados en Ucrania; sin embargo, añadió que en este momento la dinámica de los sucesos no apunta a que se avecine la paz. Al mismo tiempo, la cuestión de la admisión de Ucrania como miembro de la OTAN sigue "sin estar sobre la mesa", recordó el alto funcionario estadounidense.
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El conflicto ucraniano está "más cerca" de concluir, estima Trump

22:26 GMT 06.10.2026
© Foto : X - @WhiteHouseDonald Trump, presidente de EEUU
Donald Trump, presidente de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 06.10.2026
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El presidente estadounidense Donald Trump dijo durante una conferencia en la ciudad de Baltimore, en Maryland (este) que está trabajando en lograr un acuerdo para el conflicto en Ucrania y expresó optimismo de que este podría resolverse pronto.
"No hemos terminado (el conflicto entre) Rusia y Ucrania, todavía. Estoy trabajando en eso. Lo vamos a lograr pronto; de hecho, estamos más cerca", dijo.
El presidente de Rusia, Vladímir Putin (a la derecha), el enviado especial del presidente de EEUU, Steve Witkoff (segundo de izquierda a derecha), y el yerno del presidente de EEUU, Jared Kushner (a la izquierda), durante una reunión en Moscú, el 5 de septiembre de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 05.09.2026
Internacional
Trump no cesa en su empeño por contribuir a la solución del conflicto entre Rusia y Ucrania, declara Putin
5 de septiembre, 17:52 GMT
Momentos antes, Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, dijo que Washington desea poner fin a los enfrentamientos armados en Ucrania; sin embargo, añadió que en este momento la dinámica de los sucesos no apunta a que se avecine la paz.

Al mismo tiempo, la cuestión de la admisión de Ucrania como miembro de la OTAN sigue "sin estar sobre la mesa", recordó el alto funcionario estadounidense.
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