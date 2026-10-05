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Trump designa a Jay Clayton como titular de la Fuerza de Superinteligencia de EEUU
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El actual director de Inteligencia Nacional encabezará el grupo especial en materia de inteligencia artificial, que el presidente de Estados Unidos, Donald... 05.10.2026, Sputnik Mundo
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Según el republicano, este grupo trabajará de cerca con los desarrolladores de esta tecnología —nombrada por el mandatario norteamericano como superinteligencia— para garantizar que su país se mantenga como líder en desarrollo tecnológico.En la publicación de Truth Social donde se hizo el anuncio, también se enlistó al resto de integrantes del novel organismo: el director de la Comisión Federal de Comercio, Andrew Ferguson; el subsecretario de Defensa para Investigación e Ingeniería, Emil Michael; y el director de la Oficina de Gestión de Personal de EEUU, Scott Kupor.
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Trump designa a Jay Clayton como titular de la Fuerza de Superinteligencia de EEUU

00:30 GMT 05.10.2026 (actualizado: 01:28 GMT 05.10.2026)
© AP Photo / Seth WenigJay Clayton, nuevo director de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos
Jay Clayton, nuevo director de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos - Sputnik Mundo, 1920, 05.10.2026
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El actual director de Inteligencia Nacional encabezará el grupo especial en materia de inteligencia artificial, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hace apenas una semana.
Según el republicano, este grupo trabajará de cerca con los desarrolladores de esta tecnología —nombrada por el mandatario norteamericano como superinteligencia— para garantizar que su país se mantenga como líder en desarrollo tecnológico.
Donald Trump, presidente de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 20.09.2026
Internacional
Trump quiere cambiar el nombre de la inteligencia artificial y designar un 'zar' para ella
20 de septiembre, 05:42 GMT
En la publicación de Truth Social donde se hizo el anuncio, también se enlistó al resto de integrantes del novel organismo: el director de la Comisión Federal de Comercio, Andrew Ferguson; el subsecretario de Defensa para Investigación e Ingeniería, Emil Michael; y el director de la Oficina de Gestión de Personal de EEUU, Scott Kupor.
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