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Trump designa a Jay Clayton como titular de la Fuerza de Superinteligencia de EEUU

Trump designa a Jay Clayton como titular de la Fuerza de Superinteligencia de EEUU

Sputnik Mundo

El actual director de Inteligencia Nacional encabezará el grupo especial en materia de inteligencia artificial, que el presidente de Estados Unidos, Donald... 05.10.2026, Sputnik Mundo

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Según el republicano, este grupo trabajará de cerca con los desarrolladores de esta tecnología —nombrada por el mandatario norteamericano como superinteligencia— para garantizar que su país se mantenga como líder en desarrollo tecnológico.En la publicación de Truth Social donde se hizo el anuncio, también se enlistó al resto de integrantes del novel organismo: el director de la Comisión Federal de Comercio, Andrew Ferguson; el subsecretario de Defensa para Investigación e Ingeniería, Emil Michael; y el director de la Oficina de Gestión de Personal de EEUU, Scott Kupor.

https://noticiaslatam.lat/20260920/trump-quiere-cambiar-el-nombre-de-la-inteligencia-artificial-y-designar-un-zar-para-ella-1175125054.html

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