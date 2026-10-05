Trump designa a Jay Clayton como titular de la Fuerza de Superinteligencia de EEUU

Según el republicano, este grupo trabajará de cerca con los desarrolladores de esta tecnología —nombrada por el mandatario norteamericano como superinteligencia— para garantizar que su país se mantenga como líder en desarrollo tecnológico.En la publicación de Truth Social donde se hizo el anuncio, también se enlistó al resto de integrantes del novel organismo: el director de la Comisión Federal de Comercio, Andrew Ferguson; el subsecretario de Defensa para Investigación e Ingeniería, Emil Michael; y el director de la Oficina de Gestión de Personal de EEUU, Scott Kupor.
En la publicación de Truth Social donde se hizo el anuncio, también se enlistó al resto de integrantes del novel organismo: el director de la Comisión Federal de Comercio, Andrew Ferguson; el subsecretario de Defensa para Investigación e Ingeniería, Emil Michael; y el director de la Oficina de Gestión de Personal de EEUU, Scott Kupor.
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