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Trump quiere cambiar el nombre de la inteligencia artificial y designar un 'zar' para ella

Trump quiere cambiar el nombre de la inteligencia artificial y designar un 'zar' para ella

Sputnik Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una encuesta con la que propone cambiarle el nombre a la inteligencia artificial (IA), al considerar que... 20.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-20T05:42+0000

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A través de su red social Truth Social, sugirió que sería mejor utilizar conceptos como "Inteligencia Superior (IS), Inteligencia Extrema (IE) o Inteligencia Suprema (IS)", lo cual sería "más elegante" y preciso para referirse a esta tecnología.No fue la única propuesta relacionada con la inteligencia artificial que Trump hizo este fin de semana. Poco después de esta publicación, defendió el desarrollo de esta tecnología, ante las críticas y dudas que ha generado su rápido crecimiento.Al respecto, aseguró que, al igual que ha ocurrido con otros temas políticos y sociales —como el cambio climático—, la "izquierda radical" difunde mentiras relacionadas con los alcances de la IA.Según el presidente de EEUU, primero intentaron publicar información sobre los peligros de los centros de datos, "hasta que la gente se dio cuenta de lo lucrativos y prestigiosos que son para las comunidades donde son construidos" y como esto se traduce en "mejores salarios, menos impuestos".Al haber fallado, ahora buscan diezmar el desarrollo de la IA, al margen de los llamados públicos que se han hecho para alertar lo riesgoso que podría resultar para la humanidad que esta tecnología avance al ritmo que lo ha estado haciendo, sostuvo Trump.Por ello, anunció que propondrá la creación de una "Fuerza IA", similar a la Fuerza Espacial que creó en su primer mandato, la cual contará con un "zar de la IA", aunque no detalló en qué consistirá el cargo ni quién podría ocuparlo."La IA es la siguiente revolución industrial, o el nuevo internet, pero será mucho más grande y tendrá un impacto mayor; posiblemente equivaldrá al 25% de nuestro PIB", afirmó Trump.

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