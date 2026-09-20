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Trump quiere cambiar el nombre de la inteligencia artificial y designar un 'zar' para ella
Trump quiere cambiar el nombre de la inteligencia artificial y designar un 'zar' para ella
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una encuesta con la que propone cambiarle el nombre a la inteligencia artificial (IA), al considerar que... 20.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-20T05:42+0000
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A través de su red social Truth Social, sugirió que sería mejor utilizar conceptos como "Inteligencia Superior (IS), Inteligencia Extrema (IE) o Inteligencia Suprema (IS)", lo cual sería "más elegante" y preciso para referirse a esta tecnología.No fue la única propuesta relacionada con la inteligencia artificial que Trump hizo este fin de semana. Poco después de esta publicación, defendió el desarrollo de esta tecnología, ante las críticas y dudas que ha generado su rápido crecimiento.Al respecto, aseguró que, al igual que ha ocurrido con otros temas políticos y sociales —como el cambio climático—, la "izquierda radical" difunde mentiras relacionadas con los alcances de la IA.Según el presidente de EEUU, primero intentaron publicar información sobre los peligros de los centros de datos, "hasta que la gente se dio cuenta de lo lucrativos y prestigiosos que son para las comunidades donde son construidos" y como esto se traduce en "mejores salarios, menos impuestos".Al haber fallado, ahora buscan diezmar el desarrollo de la IA, al margen de los llamados públicos que se han hecho para alertar lo riesgoso que podría resultar para la humanidad que esta tecnología avance al ritmo que lo ha estado haciendo, sostuvo Trump.Por ello, anunció que propondrá la creación de una "Fuerza IA", similar a la Fuerza Espacial que creó en su primer mandato, la cual contará con un "zar de la IA", aunque no detalló en qué consistirá el cargo ni quién podría ocuparlo."La IA es la siguiente revolución industrial, o el nuevo internet, pero será mucho más grande y tendrá un impacto mayor; posiblemente equivaldrá al 25% de nuestro PIB", afirmó Trump.
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política, donald trump, eeuu, inteligencia artificial
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Trump quiere cambiar el nombre de la inteligencia artificial y designar un 'zar' para ella
05:42 GMT 20.09.2026 (actualizado: 06:07 GMT 20.09.2026)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una encuesta con la que propone cambiarle el nombre a la inteligencia artificial (IA), al considerar que el término es inadecuado y muy poco elocuente.
A través de su red social Truth Social, sugirió que sería mejor utilizar conceptos como "Inteligencia Superior (IS), Inteligencia Extrema (IE) o Inteligencia Suprema (IS)", lo cual sería "más elegante" y preciso para referirse a esta tecnología.
"Esta es una encuesta, y apreciaría mucho que todos voten: ¿cuál es el mejor nombre para esta creciente revolución?", señaló el mandatario norteamericano.
No fue la única propuesta relacionada con la inteligencia artificial que Trump hizo este fin de semana. Poco después de esta publicación, defendió el desarrollo de esta tecnología, ante las críticas y dudas que ha generado
su rápido crecimiento.
Al respecto, aseguró que, al igual que ha ocurrido con otros temas políticos y sociales —como el cambio climático—, la "izquierda radical" difunde mentiras relacionadas con los alcances de la IA.
Según el presidente de EEUU, primero intentaron publicar información sobre los peligros de los centros de datos
, "hasta que la gente se dio cuenta de lo lucrativos y prestigiosos que son para las comunidades donde son construidos" y como esto se traduce en "mejores salarios, menos impuestos".
15 de septiembre, 07:09 GMT
Al haber fallado, ahora buscan diezmar el desarrollo de la IA, al margen de los llamados públicos que se han hecho para alertar lo riesgoso que podría resultar para la humanidad que esta tecnología avance al ritmo que lo ha estado haciendo, sostuvo Trump.
"Nosotros no intentaremos de ninguna manera esconder u obstaculizar el crecimiento de esta increíble industria. En su lugar, la apoyaremos, la ayudaremos y la vigilaremos mientras crece", escribió.
Por ello, anunció que propondrá la creación de una "Fuerza IA", similar a la Fuerza Espacial que creó en su primer mandato, la cual contará con un "zar de la IA", aunque no detalló en qué consistirá el cargo ni quién podría ocuparlo.
"La IA es la siguiente revolución industrial, o el nuevo internet, pero será mucho más grande y tendrá un impacto mayor; posiblemente equivaldrá al 25% de nuestro PIB", afirmó Trump.
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