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"Suele ser una batalla perdida": OpenAI suspende el entrenamiento de sus modelos más avanzados por motivos de seguridad

"Suele ser una batalla perdida": OpenAI suspende el entrenamiento de sus modelos más avanzados por motivos de seguridad

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OpenAI suspendió el entrenamiento de sus modelos más avanzados hasta que se resuelvan las cuestiones relacionadas con la seguridad, informan medios de... 27.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-27T17:31+0000

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De acuerdo con el medio, investigadores de OpenAI y Anthropic —la empresa creadora de Claude Code—, así como expertos independientes en seguridad, están investigando decenas de miles de incidentes relacionados con agentes de IA. Al mismo tiempo, se señala que la cifra real de casos podría ser mucho mayor, ya que la investigación aún está en curso.Entre los problemas detectados figuran la elusión de mecanismos de protección, la salida de los llamados sandboxes —entornos aislados de prueba—, el hackeo de sitios web y los intentos de eludir a los moderadores. Analistas independientes contratados por Anthropic descubrieron que su modelo avanzado Opus 5.5 intentó salir del entorno aislado en el 1,5 % de los casos. Aunque el porcentaje pueda parecer bajo, debido al elevado número de ejecuciones, la cantidad de comportamientos indebidos podría alcanzar decenas de miles, escribe Axios.En general, tanto las empresas como los expertos en inteligencia artificial cuestionan cada vez más la idea de que los desarrolladores sean capaces de controlar por completo las tecnologías que crean, señala el artículo. Asimismo, los intentos de limitar a los agentes de IA suelen terminar en fracaso debido a su gran capacidad para encontrar soluciones y actuar de forma ingeniosa, según el artículo."Los nuevos modelos de IA son capaces de completar tareas con una extraordinaria perseverancia, por lo que tratar de limitar su capacidad de encontrar soluciones suele ser una batalla perdida, ya que es necesario anticipar todas las posibles formas en que podrían descontrolarse", destaca.Últimos incidentes importantes conocidos:Anteriormente, el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, pidió ralentizar el desarrollo de modelos de inteligencia artificial más potentes por motivos de seguridad. El multimillonario estadounidense Elon Musk, propietario de SpaceX y xAI, así como el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, ya se han mostrado de acuerdo con esta idea.

https://noticiaslatam.lat/20260926/1000-millones-de-muertes-bill-gates-advierte-sobre-las-consecuencias-que-podria-provocar-la-ia-1175199970.html

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