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"Ecuador debe posicionarse con propuesta de calidad" para ser líder mundial en el café de especialidad: experto

"Ecuador debe posicionarse con propuesta de calidad" para ser líder mundial en el café de especialidad: experto

Sputnik Mundo

La capital de Ecuador es el escenario de la primera feria internacional dedicada a conectar a productores, tostadores y consumidores con la celebración de The... 19.09.2026, Sputnik Mundo

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El consumo mundial de café ha mantenido una tendencia de crecimiento constante, con una tasa de avance anual de aproximadamente 5,4% en los últimos años. Sin embargo, en este 2026, el mercado ya no solo busca una bebida, sino conocer el origen, procesos y el rostro detrás de cada taza. Expertos y productores coinciden en que el modelo comercial tradicional debe dar paso a un esquema de transparencia e integración directa.La clave de la sostenibilidadEn el circuito comercial tradicional, menos del 10% del precio final del café llega al pequeño productor, en contraste con el 70 u 80% que absorben los intermediarios, según datos de la Organización Internacional del Café (OIC). Este desequilibrio es el principal motor de la transición hacia modelos de venta directa y transparente.Klever Torres, director de The Best Coffee Shops Ecuador, enfatiza que los intermediarios deben evolucionar hacia puntos de conexión efectiva.Para el experto, cuando el productor mejora su calidad de vida, cambia la calidad y el volumen del grano. Esa reconexión entre el origen y el consumidor también dinamiza la economía rural.Diana Salvador, productora de café en la reserva del Chocó Andino, resalta el papel del agroturismo y la valoración del trabajo agrícola, cuyo interés ha repuntado desde la pandemia de COVID-19.Posicionamiento internacional y valor agregadoEl encuentro realizado en Quito busca consolidar la diversidad geográfica y microclimática de Ecuador, esto como un factor de ventaja competitiva en los mercados de nicho."Iniciativas como esta dan impulso al origen, dando fe del esfuerzo de los agricultores y de la variedad de café que tenemos en un territorio tan pequeño", comenta Jalál DuBois, productor audiovisual y promotor del evento, en entrevista para Sputnik.En un contexto internacional marcado por la volatilidad de precios, la apuesta por el segmento de alta gama se perfila como la única vía sostenible para los países productores de este alimento. Esta tendencia al alza impacta con mayor fuerza al segmento de especialidad, donde las primas por calidad, la producción limitada y los costos logísticos encarecen aún más el costo final que paga el consumidor.César Ramírez, fundador y director de The World’s 100 Best Coffee Shops, resalta que la coyuntura del mercado favorece a los productores diferenciados:Esta proyección internacional ya rinde frutos en el circuito local. Dos cafeterías de Ecuador se posicionaron en el ranking mundial de las cien mejores de la región, ocupando los puestos 11 y 48, esto gracias a la excelencia de sus insumos, la maestría en el barismo y la innovación de su propuesta gastronómica.

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