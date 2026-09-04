Argentina anuncia base naval cerca de Las Malvinas: "Seremos un polo logístico"

"Firmaremos hoy mismo un decreto de necesidad y urgencia para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa con el fin prioritario de construir una base naval integrada en Tierra del Fuego e incrementar nuestras capacidades en telecomunicaciones", informó en cadena nacional.En su discurso en la Casa Rosada, el mandatario sudamericano aseguró que esa base convertirá a Argentina "en el polo logístico más importante del Atlántico Sur", y señaló que será fundamental para su proyección geopolítica.
El presidente Javier Milei informó sobre la edificación de una base naval en la provincia de Tierra del Fuego (sur) para fortalecer la presencia militar argentina frente a las Islas Malvinas, cuya soberanía es disputada por el país sudamericano con el Reino Unido.
"Firmaremos hoy mismo un decreto de necesidad y urgencia para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa con el fin prioritario de construir una base naval integrada en Tierra del Fuego e incrementar nuestras capacidades en telecomunicaciones", informó en cadena nacional.