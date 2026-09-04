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Argentina anuncia base naval cerca de Las Malvinas: "Seremos un polo logístico"
Argentina anuncia base naval cerca de Las Malvinas: "Seremos un polo logístico"
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El presidente Javier Milei informó sobre la edificación de una base naval en la provincia de Tierra del Fuego (sur) para fortalecer la presencia militar... 04.09.2026, Sputnik Mundo
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"Firmaremos hoy mismo un decreto de necesidad y urgencia para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa con el fin prioritario de construir una base naval integrada en Tierra del Fuego e incrementar nuestras capacidades en telecomunicaciones", informó en cadena nacional.En su discurso en la Casa Rosada, el mandatario sudamericano aseguró que esa base convertirá a Argentina "en el polo logístico más importante del Atlántico Sur", y señaló que será fundamental para su proyección geopolítica.
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Argentina anuncia base naval cerca de Las Malvinas: "Seremos un polo logístico"

01:00 GMT 04.09.2026
© AP Photo / Gustavo GarelloEl presidente de Argentina, Javier Milei.
El presidente de Argentina, Javier Milei. - Sputnik Mundo, 1920, 04.09.2026
© AP Photo / Gustavo Garello
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El presidente Javier Milei informó sobre la edificación de una base naval en la provincia de Tierra del Fuego (sur) para fortalecer la presencia militar argentina frente a las Islas Malvinas, cuya ⁠soberanía es disputada por el país sudamericano con el Reino Unido.
"Firmaremos hoy mismo un decreto de necesidad y urgencia para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa con el fin prioritario de construir una base naval integrada en Tierra del Fuego e incrementar nuestras capacidades en telecomunicaciones", informó en cadena nacional.
En su discurso en la Casa Rosada, el mandatario sudamericano aseguró que esa base convertirá a Argentina "en el polo logístico más importante del Atlántico Sur", y señaló que será fundamental para su proyección geopolítica.
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