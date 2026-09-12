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Autoridades de las Islas Malvinas prohíben a barcos portar banderas argentinas

Autoridades de las Islas Malvinas prohíben a barcos portar banderas argentinas

Sputnik Mundo

Las autoridades del archipiélago reforzarán advertencias a los turistas argentinos ante el inicio de la temporada de cruceros, en medio de la escalada de la... 12.09.2026, Sputnik Mundo

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La normativa local considera inaceptable exhibir símbolos argentinos, así como realizar manifestaciones públicas que cuestionen la soberanía británica. La estrategia para los próximos meses fue señalada por un portavoz isleño citado por el medio local La Nación.Las autoridades señalaron que están tomando precauciones ante la nueva coyuntura generada por las sanciones económicas anunciadas por el Gobierno argentino contra empresas que explotan recursos naturales, entre ellas, compañías petroleras y pesqueras.La medida cobra relevancia con el inicio de la temporada de cruceros, que se extiende de octubre a marzo. Para el próximo período, las islas esperan recibir cerca de 80.000 visitantes, con jornadas en las que podrían arribar entre 3.000 y 5.000 turistas.La normativa que restringe la exhibición de símbolos argentinos no es nueva. Fue establecida en agosto de 2014 y considera un "comportamiento inaceptable" enarbolar los colores nacionales argentinos o realizar actos que cuestionen la soberanía del Reino Unido sobre las islas.De acuerdo con las disposiciones locales, la Policía puede pedir a una persona que retire una bandera u otro símbolo argentino. Si desobedece, puede ser detenida, sufrir la retención de su pasaporte y eventualmente ser deportada, además de recibir una prohibición para regresar.Este tipo de situaciones ya se ha registrado con veteranos argentinos de la guerra de 1982 y sus familiares durante visitas al Cementerio de Darwin, donde están enterrados 251 soldados argentinos. En años anteriores, ocho exsoldados fueron detenidos por infringir la normativa y posteriormente liberados.Las autoridades también recuerdan episodios recientes de tensión, como una campaña digital de usuarios argentinos que dejaron calificaciones negativas y mensajes sobre la soberanía en perfiles de establecimientos de las islas después de que jugadores de la selección de Argentina mostraran una bandera con la consigna "Las Malvinas son argentinas".Pese a las restricciones, hubo una excepción en marzo de 2019, cuando las autoridades locales autorizaron que familiares de soldados argentinos desplegaran una bandera nacional durante un homenaje en el Cementerio de Darwin. Según el texto, fue la primera y única vez desde 1982 que la bandera argentina ondeó oficialmente en las islas con autorización de las autoridades locales.

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