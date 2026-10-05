"Brasil ha decretado el fin de la era del Partido de los Trabajadores", asegura Flávio Bolsonaro

Con el 99,7% de los votos contabilizados por las autoridades electorales de la nación sudamericana, Bolsonaro obtuvo el 47,09% de los apoyos en la primera vuelta de los comicios presidenciales, mientras que Lula registró el 45,08% de las papeletas. La segunda ronda de votaciones en suelo brasileño se llevará a cabo el 25 de octubre, de acuerdo con las autoridades electorales.
El senador brasileño, quien disputará la segunda vuelta electoral contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que el país sudamericano está ávido de un cambio.
"Brasil no aguanta más. Por muy poco no conseguimos una victoria en el primer turno, pero estoy muy feliz de la cantidad de brasileños que fue a la calle; ha quedado decretado el fin de la era del PT (Partido de los Trabajadores)", puntualizó en un mensaje desde Brasilia (centro-oeste).