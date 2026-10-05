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Lula y Bolsonaro disputarán la segunda vuelta electoral en Brasil, confirman autoridades
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El mandatario sudamericano, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro, disputarán una segunda ronda de votaciones, dado que ninguno alcanzó la... 05.10.2026, Sputnik Mundo
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Con el 97,97% de los votos contabilizados y una participación del electorado de 78,94%, Bolsonaro obtuvo el 47,35% de los sufragios, mientras que Lula registró 44,78% de los apoyos. La segunda vuelta de los comicios en suelo brasileño se llevará a cabo el domingo 25 de octubre. Las votaciones presidenciales en la nación sudamericana se rigen por un sistema mayoritario: para ganar en primera vuelta, es necesario obtener más de la mitad de los votos válidos, es decir, más del 50% de las papeletas.
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Lula y Bolsonaro disputarán la segunda vuelta electoral en Brasil, confirman autoridades

00:03 GMT 05.10.2026
© Foto : AP / Bruna Prado, Reuters / Adriano MachadoEl presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro - Sputnik Mundo, 1920, 05.10.2026
© Foto : AP / Bruna Prado, Reuters / Adriano Machado
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El mandatario sudamericano, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro, disputarán una segunda ronda de votaciones, dado que ninguno alcanzó la mayoría necesaria para obtener el triunfo en los comicios presidenciales brasileños.
Con el 97,97% de los votos contabilizados y una participación del electorado de 78,94%, Bolsonaro obtuvo el 47,35% de los sufragios, mientras que Lula registró 44,78% de los apoyos.
La segunda vuelta de los comicios en suelo brasileño se llevará a cabo el domingo 25 de octubre.
Las votaciones presidenciales en la nación sudamericana se rigen por un sistema mayoritario: para ganar en primera vuelta, es necesario obtener más de la mitad de los votos válidos, es decir, más del 50% de las papeletas.
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