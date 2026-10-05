Lula y Bolsonaro disputarán la segunda vuelta electoral en Brasil, confirman autoridades

Con el 97,97% de los votos contabilizados y una participación del electorado de 78,94%, Bolsonaro obtuvo el 47,35% de los sufragios, mientras que Lula registró 44,78% de los apoyos. La segunda vuelta de los comicios en suelo brasileño se llevará a cabo el domingo 25 de octubre. Las votaciones presidenciales en la nación sudamericana se rigen por un sistema mayoritario: para ganar en primera vuelta, es necesario obtener más de la mitad de los votos válidos, es decir, más del 50% de las papeletas.
El mandatario sudamericano, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro, disputarán una segunda ronda de votaciones, dado que ninguno alcanzó la mayoría necesaria para obtener el triunfo en los comicios presidenciales brasileños.
La segunda vuelta de los comicios en suelo brasileño se llevará a cabo el domingo 25 de octubre.
Las votaciones presidenciales en la nación sudamericana se rigen por un sistema mayoritario: para ganar en primera vuelta, es necesario obtener más de la mitad de los votos válidos, es decir, más del 50% de las papeletas.
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