"No conseguimos lo que queríamos": Lula anuncia nueva campaña rumbo a segunda vuelta electoral en Brasil

"El resultado muchas veces es inesperado, no conseguimos todo lo que queríamos (…) estaba convencido de que iba a ganar las elecciones en la primera vuelta", afirmó en su primer discurso tras conocerse la información del recuento de sufragios.Estas fueron algunas de las declaraciones más destacadas del mandatario durante su mensaje desde Sao Paulo (sureste): Con el 99,7% de los votos contabilizados por las autoridades electorales, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,09% de los apoyos en la primera vuelta de los comicios presidenciales, mientras que Lula registró el 45,08% de las papeletas.
Estas fueron algunas de las declaraciones más destacadas del mandatario durante su mensaje desde Sao Paulo (sureste):
Señaló que su contrincante, el senador Flávio Bolsonaro, representa "incertidumbre para Brasil".
Destacó que mostrará claramente el presunto vínculo entre el hijo de Bolsonaro con el crimen organizado.
Con el 99,7% de los votos contabilizados por las autoridades electorales, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,09% de los apoyos en la primera vuelta de los comicios presidenciales, mientras que Lula registró el 45,08% de las papeletas.
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