https://noticiaslatam.lat/20261004/ruptura-en-el-vestidor-que-le-espera-a-la-seleccion-portuguesa-y-al-propio-ronaldo-tras-su-posible-1175303666.html

Ruptura en el vestidor: ¿Qué le espera a la selección portuguesa y al propio Ronaldo tras su posible marcha?

Ruptura en el vestidor: ¿Qué le espera a la selección portuguesa y al propio Ronaldo tras su posible marcha?

Sputnik Mundo

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo, de 41 años, abandonó la concentración de la selección debido a un conflicto con el entrenador, Jorge Jesus. El... 04.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-04T17:39+0000

2026-10-04T17:39+0000

2026-10-04T17:39+0000

⚽ deportes

cristiano ronaldo

sputnik explica

fútbol

portugal

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/04/1175306879_2:0:1673:940_1920x0_80_0_0_8875fd6bcb8e9b4e3b879660e60278d7.png

El conflicto con el nuevo entrenador, Jorge Jesus, se agravó tras el partido de la Liga de Naciones contra Noruega del 27 de septiembre, que Portugal ganó por 2:1. Por primera vez en 18 años, Cristiano Ronaldo pasó todo un partido oficial internacional en el banquillo. Cuando faltaba media hora para el final, Jesus le ordenó calentar, pero finalmente no le dio entrada al campo. Según fuentes cercanas, el técnico admitió posteriormente el error. Sin embargo, antes del partido contra Dinamarca, se negó a garantizar al delantero un puesto en el once inicial, argumentando que las normas se aplicaban por igual a todos. El delantero interpretó esto como una violación del acuerdo alcanzado.El presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), Pedro Proenсa, viajó urgentemente a Copenhague, pero la conversación no logró cambiar la postura del jugador. CR7 hizo las maletas y voló a Madrid en un avión privado, a pesar de los intentos de convencerlo de que se quedara. Ahora, según la prensa, la federación intenta reconciliar al futbolista y al entrenador para evitar un final escandaloso de la era de Ronaldo en la selección nacional."Será una tragedia": ¿Qué consecuencias podría tener la selección tras la marcha de 'CR7'?El primer impacto de la posible marcha de la estrella portuguesa no se sintió en los estados financieros de la FPF, sino en las redes sociales. Tras abandonar la concentración del equipo en Copenhague el 30 de septiembre, las cuentas oficiales de la selección nacional empezaron a perder seguidores rápidamente. Las páginas del equipo nacional perdieron un total combinado de casi 2 millones de suscriptores, reportan los medios locales.El especialista en marketing deportivo del Instituto Portugués de Administración de Marketing IPAM Daniel Sa, advirtió ya en julio que, sin Cristiano Ronaldo, Portugal perderá inevitablemente visibilidad. Una valoración del IPAM ilustra la magnitud de la cuestión: para 2025, el valor de la marca personal del futbolista había alcanzado los 850 millones de euros (957 millones de dólares), un aumento del 325% con respecto a 2020. El estudio tuvo en cuenta 28 indicadores distribuidos en seis categorías, entre ellas ingresos, presencia en los medios, redes sociales, logros deportivos e influencia. Sin embargo, esta cifra representa el valor de la marca personal del futbolista, no las posibles pérdidas económicas para la FPF. Para la selección nacional, un efecto distinto resultó clave: parte del reconocimiento mundial de Ronaldo se trasladaba al equipo. Sa lo calificó como "la mayor marca que este país ha tenido jamás" y destacó que Portugal se había beneficiado de este poder durante muchos años.Si bien actualmente es imposible calcular el impacto financiero exacto de la posible salida de El Bicho de la Federación Portuguesa de Fútbol, ​​los expertos coinciden unánimemente en que el área de merchandising sería la más afectada. Esto se debe a que Ronaldo pertenece a un grupo de élite compuesto por apenas dos o tres futbolistas en todo el mundo capaces de generar, por sí solos, una gran demanda de artículos relacionados.Otro riesgo está relacionado con la monetización de los aficionados. El jugador puede influir no solo en las ventas de productos oficiales, sino también en el atractivo de los propios partidos: una parte de los aficionados compra la entrada o ve la retransmisión, ante todo, por una superestrella concreta.En su opinión, el fútbol "ya no es solo un deporte, sino una industria que genera miles de millones de dólares", añadiendo que prescindir de un jugador del calibre de CR7 supone un golpe para las finanzas de la federación."Futuro todo planeado": ¿Qué le espera a Ronaldo tras su posible retirada?Según la prensa, se espera que el delantero regrese a la selección de Portugal en 2027 para el capítulo final de su carrera internacional. El factor clave es la ambición del futbolista de alcanzar la cifra de 1.000 goles, ya que sigue decidido a lograr este hito vistiendo la camiseta del seleccionado luso. Este objetivo podría servir como un importante factor de motivación para una reconciliación y un regreso definitivo al combinado nacional.A pesar de que, por el momento, el futuro de la estrella portuguesa en la selección nacional está en el aire, ya en agosto habló de su posible retirada del fútbol. Así, en su entrevista para la revista Vogue, el jugador portugués no descartó que la temporada 2026/27 podría ser la última de su carrera. Admitió que dejar el fútbol dejará un gran vacío en su vida, pero tratará de llenarlo dedicándole tiempo a la familia, al descanso y a sus aficiones. En sus palabras, tiene el "futuro todo planeado" y prefiere pasar más tiempo con su familia.Ronaldo comenzó su carrera internacional con la selección sub-15 de Portugal en 2001. Durante su paso por las categorías inferiores, representó a los equipos sub-15, sub-20, sub-21 y sub-23, disputando 38 partidos y marcando 18 goles. En 2003, ganó el Torneo de Toulon con la selección sub-21.A los 18 años, Ronaldo debutó en la primera división portuguesa en una victoria por 1:0 contra Kazajistán el 20 de agosto de 2003. Entró como suplente en el descanso, sustituyendo a Luís Figo.CR7 es cinco veces campeón de la Liga de Campeones, campeón de Europa y dos veces campeón de la Liga de Naciones. Ostenta los récords de máximo goleador en la historia de las selecciones nacionales, la Eurocopa, la Liga de Campeones y el Mundial de Clubes.Durante su carrera, el delantero también jugó en el Sporting de Portugal, el Manchester United del Reino Unido, la Juventus de Italia y el Real Madrid de España. Desde diciembre de 2022 juega en el Al Nassr de Arabia Saudita. El contrato con este club se extiende hasta el 30 de junio de 2027.

https://noticiaslatam.lat/20260206/no-hay-mas-discusion-anuncian-al-mejor-delantero-del-siglo-xxi-1171125310.html

https://noticiaslatam.lat/20261002/nueva-e-ilusionante-etapa-messi-vuelve-al-futbol-de-espana-1175270282.html

portugal

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

⚽ deportes, cristiano ronaldo, fútbol, portugal, 🌍 europa