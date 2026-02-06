No hay más discusión: anuncian al mejor delantero del siglo XXI
15:12 GMT 06.02.2026 (actualizado: 15:37 GMT 06.02.2026)
© Foto : AP/Luca Bruno, Petr David Josek, Julia Nikhinson, Andre Penner, Remy GabaldaFutbolistas: Ronaldinho de Brasil, Cristiano Ronaldo de Portugal, Lionel Messi de Argentina, Ronaldo de Brasil y Thierry Henry de Francia.
© Foto : AP/Luca Bruno, Petr David Josek, Julia Nikhinson, Andre Penner, Remy Gabalda
La cadena de televisión francesa Canal+ publicó su ranking de los mejores delanteros del primer cuarto de siglo. El equipo del medio elaboró una lista de los mejores 100 jugadores, entrevistando a periodistas y exfutbolistas.
El legendario jugador argentino, Lionel Messi, ocupó el primer lugar de la lista, por delante de su rival de toda la vida, Cristiano Ronaldo.
Estos son los 15 mejores jugadores, según Canal+:
1.Lionel Messi (Argentina)
2.Cristiano Ronaldo (Portugal)
3.Ronaldo (Brasil)
4.Ronaldinho (Brasil)
5.Thierry Henry (Francia)
6.Karim Benzema (Francia)
7.Kylian Mbappé (Francia)
8.Neymar (Brasil)
9.Robert Lewandowski (Polonia)
10.Didier Drogba (Costa de Marfil)
11.Samuel Eto'o (Camerún)
12.Zlatan Ibrahimovic (Suecia)
13.Andréi Shevchenko (Ucrania)
14.Raúl (España)
15.Luis Suárez (Uruguay)
