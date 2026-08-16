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¿Se acerca el adiós?: Ronaldo revela cuándo podría poner fin a su carrera

¿Se acerca el adiós?: Ronaldo revela cuándo podría poner fin a su carrera

Sputnik Mundo

El jugador portugués Cristiano Ronaldo, de 41 años, no descartó que la temporada 2026/27 podría ser la última de su carrera. Admitió que dejar el fútbol dejará... 16.08.2026, Sputnik Mundo

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"Probablemente este sea mi último año en el fútbol, y quiero dejar un legado espectacular", indicó Cristiano Ronaldo en una entrevista.En sus palabras, tiene el "futuro todo planeado" y prefiere pasar más tiempo con su familia. Agregó que planea divertirse, "viajar más, ver y jugar al pádel, que me gusta mucho, y seguir disfrutando de lo que me he ganado, de lo que nos hemos ganado. Porque, al fin y al cabo, han sido 25 años con mucho sacrificio".CR7 es cinco veces campeón de la Liga de Campeones, campeón de Europa y dos veces campeón de la Liga de Naciones. Ostenta los récords de máximo goleador en la historia de las selecciones nacionales, la Eurocopa, la Liga de Campeones y el Mundial de Clubes. Durante su carrera, el delantero también jugó en el Sporting de Portugal, el Manchester United de Reino Unido, la Juventus de Italia y el Real Madrid de España. Desde diciembre de 2022 juega en el Al Nassr de Arabia Saudita.

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