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¿Se acerca el adiós?: Ronaldo revela cuándo podría poner fin a su carrera
¿Se acerca el adiós?: Ronaldo revela cuándo podría poner fin a su carrera
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El jugador portugués Cristiano Ronaldo, de 41 años, no descartó que la temporada 2026/27 podría ser la última de su carrera. Admitió que dejar el fútbol dejará... 16.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-16T16:31+0000
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"Probablemente este sea mi último año en el fútbol, y quiero dejar un legado espectacular", indicó Cristiano Ronaldo en una entrevista.En sus palabras, tiene el "futuro todo planeado" y prefiere pasar más tiempo con su familia. Agregó que planea divertirse, "viajar más, ver y jugar al pádel, que me gusta mucho, y seguir disfrutando de lo que me he ganado, de lo que nos hemos ganado. Porque, al fin y al cabo, han sido 25 años con mucho sacrificio".CR7 es cinco veces campeón de la Liga de Campeones, campeón de Europa y dos veces campeón de la Liga de Naciones. Ostenta los récords de máximo goleador en la historia de las selecciones nacionales, la Eurocopa, la Liga de Campeones y el Mundial de Clubes. Durante su carrera, el delantero también jugó en el Sporting de Portugal, el Manchester United de Reino Unido, la Juventus de Italia y el Real Madrid de España. Desde diciembre de 2022 juega en el Al Nassr de Arabia Saudita.
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¿Se acerca el adiós?: Ronaldo revela cuándo podría poner fin a su carrera
El jugador portugués Cristiano Ronaldo, de 41 años, no descartó que la temporada 2026/27 podría ser la última de su carrera. Admitió que dejar el fútbol dejará un gran vacío en su vida, pero tratará de llenarlo dedicándole tiempo a la familia, al descanso y a sus aficiones.
"Probablemente este sea mi último año en el fútbol, y quiero dejar un legado espectacular", indicó Cristiano Ronaldo en una entrevista.
En sus palabras, tiene el "futuro todo planeado" y prefiere pasar más tiempo con su familia.
"Tengo tantas cosas con las que mantenerme ocupado que me resulta difícil quedarme solo con una. Como el fútbol podría dejar un gran vacío, hay que ocupar el tiempo de diversas formas, no solo de una", expresó.
Agregó que planea divertirse, "viajar más, ver y jugar al pádel, que me gusta mucho, y seguir disfrutando de lo que me he ganado, de lo que nos hemos ganado. Porque, al fin y al cabo, han sido 25 años con mucho sacrificio".
CR7 es cinco veces campeón de la Liga de Campeones, campeón de Europa y dos veces campeón de la Liga de Naciones. Ostenta los récords de máximo goleador en la historia de las selecciones nacionales, la Eurocopa, la Liga de Campeones y el Mundial de Clubes.
Durante su carrera, el delantero también jugó en el Sporting de Portugal, el Manchester United de Reino Unido, la Juventus de Italia y el Real Madrid de España. Desde diciembre de 2022 juega en el Al Nassr
de Arabia Saudita.