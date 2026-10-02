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"Nueva e ilusionante etapa": Messi vuelve al fútbol de España
"Nueva e ilusionante etapa": Messi vuelve al fútbol de España
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El astro argentino Lionel Messi adquirió el Club Deportivo Eldense, equipo de fútbol que compite en la Segunda División de España, anunció el club. El proyecto... 02.10.2026, Sputnik Mundo
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La transacción está pendiente de la autorización obligatoria del Consejo Superior de Deportes (CSD), de acuerdo con la Ley del Deporte.En abril pasado, Messi ya adquirió la Unió Esportiva Cornella, conjunto catalán de la Tercera Federación, la quinta categoría del sistema de ligas de fútbol masculino de España.Messi, de 39 años, es el máximo goleador de la historia de LaLiga española, del Barcelona y de la selección argentina. Ganó con el equipo albiceleste dos Copas América (2021, 2024), la Finalísima (2022) y la Copa Mundial de 2022 en Catar.
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"Nueva e ilusionante etapa": Messi vuelve al fútbol de España

09:21 GMT 02.10.2026
© AP Photo / Frank Franklin IILionel Messi, futbolista argentino, saluda durante una conferencia de prensa previa a la final de la Copa del Mundo de fútbol entre España y Argentina en Nueva York, el 17 de julio de 2026
Lionel Messi, futbolista argentino, saluda durante una conferencia de prensa previa a la final de la Copa del Mundo de fútbol entre España y Argentina en Nueva York, el 17 de julio de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 02.10.2026
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El astro argentino Lionel Messi adquirió el Club Deportivo Eldense, equipo de fútbol que compite en la Segunda División de España, anunció el club. El proyecto tendrá como objetivo impulsar el desarrollo deportivo, institucional y social del club.
"El Club Deportivo Eldense anuncia oficialmente la adquisición de la entidad por parte de Leo Messi, dando inicio a una nueva e ilusionante etapa en los más de cien años de historia de la institución", señala el comunicado.
La transacción está pendiente de la autorización obligatoria del Consejo Superior de Deportes (CSD), de acuerdo con la Ley del Deporte.
En abril pasado, Messi ya adquirió la Unió Esportiva Cornella, conjunto catalán de la Tercera Federación, la quinta categoría del sistema de ligas de fútbol masculino de España.
Messi, de 39 años, es el máximo goleador de la historia de LaLiga española, del Barcelona y de la selección argentina. Ganó con el equipo albiceleste dos Copas América (2021, 2024), la Finalísima (2022) y la Copa Mundial de 2022 en Catar.
El argentino Cristian Romero entrega el brazalete de capitán a Lionel Messi, quien ingresa como suplente, durante un partido de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Chile en Santiago, Chile, el 5 de junio de 2025 - Sputnik Mundo, 1920, 09.09.2026
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Encontrado el sucesor: Argentina elige nuevo capitán tras la salida de Messi
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