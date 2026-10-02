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"Nueva e ilusionante etapa": Messi vuelve al fútbol de España
"Nueva e ilusionante etapa": Messi vuelve al fútbol de España
Sputnik Mundo
El astro argentino Lionel Messi adquirió el Club Deportivo Eldense, equipo de fútbol que compite en la Segunda División de España, anunció el club. El proyecto... 02.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-02T09:21+0000
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La transacción está pendiente de la autorización obligatoria del Consejo Superior de Deportes (CSD), de acuerdo con la Ley del Deporte.En abril pasado, Messi ya adquirió la Unió Esportiva Cornella, conjunto catalán de la Tercera Federación, la quinta categoría del sistema de ligas de fútbol masculino de España.Messi, de 39 años, es el máximo goleador de la historia de LaLiga española, del Barcelona y de la selección argentina. Ganó con el equipo albiceleste dos Copas América (2021, 2024), la Finalísima (2022) y la Copa Mundial de 2022 en Catar.
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"Nueva e ilusionante etapa": Messi vuelve al fútbol de España
El astro argentino Lionel Messi adquirió el Club Deportivo Eldense, equipo de fútbol que compite en la Segunda División de España, anunció el club. El proyecto tendrá como objetivo impulsar el desarrollo deportivo, institucional y social del club.
"El Club Deportivo Eldense anuncia oficialmente la adquisición de la entidad por parte de Leo Messi, dando inicio a una nueva e ilusionante etapa en los más de cien años de historia de la institución", señala el comunicado.
La transacción está pendiente de la autorización obligatoria del Consejo Superior de Deportes (CSD), de acuerdo con la Ley del Deporte.
En abril pasado, Messi ya adquirió la Unió Esportiva Cornella, conjunto catalán de la Tercera Federación, la quinta categoría del sistema de ligas de fútbol masculino de España.
Messi, de 39 años, es el máximo goleador
de la historia de LaLiga española, del Barcelona y de la selección argentina. Ganó con el equipo albiceleste dos Copas América (2021, 2024), la Finalísima (2022) y la Copa Mundial de 2022 en Catar
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9 de septiembre, 17:45 GMT