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"Nueva e ilusionante etapa": Messi vuelve al fútbol de España

"Nueva e ilusionante etapa": Messi vuelve al fútbol de España

Sputnik Mundo

El astro argentino Lionel Messi adquirió el Club Deportivo Eldense, equipo de fútbol que compite en la Segunda División de España, anunció el club. El proyecto... 02.10.2026, Sputnik Mundo

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La transacción está pendiente de la autorización obligatoria del Consejo Superior de Deportes (CSD), de acuerdo con la Ley del Deporte.En abril pasado, Messi ya adquirió la Unió Esportiva Cornella, conjunto catalán de la Tercera Federación, la quinta categoría del sistema de ligas de fútbol masculino de España.Messi, de 39 años, es el máximo goleador de la historia de LaLiga española, del Barcelona y de la selección argentina. Ganó con el equipo albiceleste dos Copas América (2021, 2024), la Finalísima (2022) y la Copa Mundial de 2022 en Catar.

https://noticiaslatam.lat/20260909/encontrado-el-sucesor-argentina-elige-nuevo-capitan-tras-la-salida-de-messi-1175001327.html

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