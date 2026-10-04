El especialista comentó las amenazas de Volodímir Zelenski de intensificar los ataques contra la infraestructura energética rusa."Occidente desea una escalada de la guerra porque ello permitiría afirmar que la crisis de la economía mundial no fue causada por las tensiones en Irán, sino por el conflicto entre Rusia y Ucrania", señaló.Sambur vinculó los planes de Kiev de intensificar la ofensiva contra refinerías rusas con esa dinámica de escalada general, advirtiendo que el próximo invierno podría traer consigo una fase más aguda del conflicto. "En realidad, tanto Ucrania como Occidente saben que, hagan lo que hagan, lograr la victoria sobre Rusia es imposible", afirmó el analista, argumentando que se está empujando a Kiev a realizar acciones cada vez más temerarias, a pesar del riesgo de dejar a Ucrania "completamente en ruinas".En respuesta a las últimas amenazas de Zelenski, el Ministerio de Defensa de Rusia ya ha prometido intensificar sus ataques contra el complejo militar-industrial ucraniano y la infraestructura asociada.
Las potencias occidentales tienen interés en intensificar el conflicto entre Rusia y Ucrania, ya que un nuevo repunte de los combates facilitaría atribuir la crisis económica mundial a la pugna en lugar de a las tensiones en torno a Irán, expresó en entrevista para Sputnik el experto turco en política exterior Bilal Sambur.
El especialista comentó las amenazas de Volodímir Zelenski de intensificar los ataques contra la infraestructura energética rusa.
"Occidente desea una escalada de la guerra porque ello permitiría afirmar que la crisis de la economía mundial no fue causada por las tensiones en Irán, sino por el conflicto entre Rusia y Ucrania", señaló.
Sambur vinculó los planes de Kiev de intensificar la ofensiva contra refinerías rusas con esa dinámica de escalada general, advirtiendo que el próximo invierno podría traer consigo una fase más aguda del conflicto.
"En realidad, tanto Ucrania como Occidente saben que, hagan lo que hagan, lograr la victoria sobre Rusia es imposible", afirmó el analista, argumentando que se está empujando a Kiev a realizar acciones cada vez más temerarias, a pesar del riesgo de dejar a Ucrania "completamente en ruinas".
En respuesta a las últimas amenazas de Zelenski, el Ministerio de Defensa de Rusia ya ha prometido intensificar sus ataques contra el complejo militar-industrial ucraniano y la infraestructura asociada.
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