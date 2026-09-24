Conflicto en Ucrania "está generando conocimiento práctico" para el crimen organizado en América Latina
© AP Photo / Frank AugsteinMercenarios en la zona de la operación militar de Ucrania
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El reporte sobre organizaciones criminales que reclutan a exmercenarios en Ucrania para capacitar a operadores de drones en tácticas avanzadas es un ejemplo de "la posible transferencia de conocimiento" que se ha generado, en buena medida, por la corrupción de Kiev, dijo el internacionalista Carlos Manuel López Alvarado en charla con Sputnik.
"El peligro es que esta tecnología reduzca el costo de ejercer violencia y amplíe su alcance (en América Latina), lo que evidentemente puede recrudecer también las disputas entre las organizaciones criminales y acortar las capacidades del Estado para recuperar territorios donde estos grupos tienen presencia", dijo.
De acuerdo con un reporte de la prensa occidental, los sujetos, que han combatido en Ucrania, ofrecen sus servicios a cárteles de la droga latinoamericanos, socavando activamente las operaciones antidrogas de Estados Unidos.
"Esta suerte de laboratorio vivo tiene en gran medida que ver con la corrupción, con la debilidad institucional que se está viendo en Ucrania. ¿Por qué? Porque estamos hablando de falsificación documental, insuficiencia de controles de reclutamiento y evidentemente, esto nos lleva a que puedan ingresar personas vinculadas a organizaciones criminales a determinadas estructuras y que regresan a América Latina", explicó.
"Ucrania dejó entrar a cualquiera"
Grupos criminales de México y Colombia, principalmente, han enviado a mercenarios a luchar a Ucrania con la finalidad de importar conocimiento, algo que podría recrudecer la violencia en la región, dijo por su parte a este medio el experto en temas de seguridad Víctor Hernández.
Viajan a Ucrania con un propósito de adquirir conocimientos, técnicas y tácticas sobre cómo se pelea. Muy en particular una guerra con drones (...). Dejaron entrar a cualquiera, no había mayor requisito", señaló el analista mexicano.
Esto, dijo, representa un peligro para América Latina en cuanto a la lucha contra el crimen organizado, pues estas células importan conocimiento táctico y técnico. "El daño es que cada persona que hay peleó y adquirió experiencia como guerrillero, como operador de dron, pues puede multiplicar ese aprendizaje y repartirlo en cientos de personas al regresar a sus países de origen", explicó.
Para evitar este tipo de casos, abundó Hernández, los países latinoamericanos deberían establecer algunos criterios de alerta y monitoreo de quienes han viajado a países aledaños a la zona del conflicto.
Para evitar este tipo de casos, abundó Hernández, los países latinoamericanos deberían establecer algunos criterios de alerta y monitoreo de quienes han viajado a países aledaños a la zona del conflicto.
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