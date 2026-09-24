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Conflicto en Ucrania "está generando conocimiento práctico" para el crimen organizado en América Latina

Conflicto en Ucrania "está generando conocimiento práctico" para el crimen organizado en América Latina

Sputnik Mundo

El reporte sobre organizaciones criminales que reclutan a exmercenarios en Ucrania para capacitar a operadores de drones en tácticas avanzadas es un ejemplo de... 24.09.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con un reporte de la prensa occidental, los sujetos, que han combatido en Ucrania, ofrecen sus servicios a cárteles de la droga latinoamericanos, socavando activamente las operaciones antidrogas de Estados Unidos."Esta suerte de laboratorio vivo tiene en gran medida que ver con la corrupción, con la debilidad institucional que se está viendo en Ucrania. ¿Por qué? Porque estamos hablando de falsificación documental, insuficiencia de controles de reclutamiento y evidentemente, esto nos lleva a que puedan ingresar personas vinculadas a organizaciones criminales a determinadas estructuras y que regresan a América Latina", explicó."Ucrania dejó entrar a cualquiera"Grupos criminales de México y Colombia, principalmente, han enviado a mercenarios a luchar a Ucrania con la finalidad de importar conocimiento, algo que podría recrudecer la violencia en la región, dijo por su parte a este medio el experto en temas de seguridad Víctor Hernández.Esto, dijo, representa un peligro para América Latina en cuanto a la lucha contra el crimen organizado, pues estas células importan conocimiento táctico y técnico. "El daño es que cada persona que hay peleó y adquirió experiencia como guerrillero, como operador de dron, pues puede multiplicar ese aprendizaje y repartirlo en cientos de personas al regresar a sus países de origen", explicó. Para evitar este tipo de casos, abundó Hernández, los países latinoamericanos deberían establecer algunos criterios de alerta y monitoreo de quienes han viajado a países aledaños a la zona del conflicto.

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