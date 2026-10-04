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¿Por qué la nueva respuesta de Rusia a Ucrania es la única posible ante el terrorismo ucraniano?

¿Por qué la nueva respuesta de Rusia a Ucrania es la única posible ante el terrorismo ucraniano?

Sputnik Mundo

La promesa de Rusia de intensificar los ataques contra el complejo militar-industrial de Ucrania es una medida forzada, declaró a Sputnik el experto militar... 04.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-04T16:05+0000

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"Zelenski, como ejecutor, es responsable de todo lo que está ocurriendo actualmente en el campo de batalla y de la estrategia que Kiev lleva a cabo en coordinación con el Reino Unido y los países de la UE, sobre todo Alemania y Francia", señaló.De acuerdo con el experto, Moscú dio tiempo a Kiev para "entrar en razón", pero esto no ocurrió. Ahora, destruir todo lo relacionado con la industria militar ucraniana es la única respuesta posible al terrorismo de Ucrania.En el futuro próximo cabe esperar "una parálisis militar de Ucrania", considera el analista.Anteriormente, en respuesta a la declaración de Volodímir Zelenski sobre el aumento de los golpes contra las refinerías de petróleo rusas, desde el Ministerio de Defensa ruso prometieron intensificar los ataques contra la infraestructura militar ucraniana.

https://noticiaslatam.lat/20261003/los-drones-rusos-geran-cambian-por-completo-el-curso-de-la-operacion-militar-especial-indica-1175272357.html

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