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"Marca una diferencia": ambulancias de San Petersburgo reforzarán atención sanitaria en provincias de Cuba

"Marca una diferencia": ambulancias de San Petersburgo reforzarán atención sanitaria en provincias de Cuba

Sputnik Mundo

La entrega de tres unidades hospitalarias donadas por la ciudad rusa de San Petersburgo a las provincias cubanas de La Habana, Matanzas (occidente) y Santiago... 04.10.2026, Sputnik Mundo

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Esta medida se realiza en un contexto de limitaciones materiales, así como de deterioro de indicadores asociados al bloqueo estadounidense.Durante el acto, realizado en el Hospital Ginecobstétrico Docente Ramón González Coro (occidente), autoridades de salud de la isla, representantes de los gobiernos locales y del personal diplomático de Moscú acreditado en La Habana, subrayaron el valor de la cooperación, en un área especialmente sensible que es la atención a madres y recién nacidos.El donativo se destinará al sistema de urgencias de esos territorios. En el caso de la capital cubana, se incorporará al Programa Materno Infantil como ambulancia neonatal; con el propósito de reforzar el trabajo especializado en bebés que requieren atención inmediata.La directora general de Salud Pública en La Habana, Yagen Pomares Pérez, explicó a Sputnik que ese vehículo será completado con equipos adicionales, aunque ya dispone de tecnología y suministros especializados.Traslados que no pueden esperarLa doctora Liliam Delgado Peruyera, especialista de segundo grado en Ginecología y Obstetricia y jefa del Servicio de Ginecología del Hospital González Coro, detalló en declaraciones a este medio que la ambulancia permitirá responder a una necesidad asistencial muy precisa: el traslado de bebés nacidos en instituciones que no disponen de servicios de neonatología."Hay embarazadas que, por su diagnóstico, no pueden ser intervenidas en un hospital materno. Puede tratarse de pacientes cardiópatas o de una mujer con un trasplante renal que necesite tratamiento en una institución especializada", puntualizó.Según la especialista, en esos casos, el parto o la cesárea pueden realizarse en un centro que no cuenta con una unidad neonatal, por tanto, la asistencia al recién nacido dependerá de que un vehículo especializado esté listo antes de la intervención."No basta con que el nacimiento o la intervención quirúrgica salgan bien. El bebé debe trasladarse sin perder estabilidad y llegar en buenas condiciones a la unidad que lo va a recibir". Añadió que el transporte especializado es todavía más importante cuando se trata de pequeños prematuros, bajo peso o con complicaciones que requieren cuidados intensivos.Presión sobre el sistema sanitarioLa donación llega cuando el sistema de salud cubano enfrenta dificultades en el sostenimiento de los servicios y la renovación del equipamiento. De acuerdo con el más reciente informe presentado por el canciller de la mayor de las Antillas, Bruno Rodríguez, sobre los efectos del bloqueo de EEUU, las pérdidas ascienden a 8.083,3 millones de dólares solo entre marzo de 2025 y febrero de 2026.Delgado Peruyera insistió en que ningún indicador de salud responde a una sola causa. "La mortalidad infantil es un fenómeno multifactorial. Cada elemento que fortalezca sus diferentes pilares puede contribuir a mejorar los resultados", refirió.La especialista colocó el nuevo vehículo dentro de esa cadena de apoyos. "A veces, las pacientes demoran en llegar a las instituciones por carencias de combustible o dificultades de traslado. Esta ambulancia será específicamente para recién nacidos, pero su valor es incalculable para garantizar un cuidado seguro y oportuno".Por su parte, Pomares Pérez reconoció que la capital enfrenta limitaciones en su disponibilidad de transporte sanitario. Según precisó, el Sistema Provincial de Salud cuenta actualmente con cinco ambulancias propias en funcionamiento. A estas, se suman poco más de una decena de vehículos diarios, que prestan servicios mediante un proyecto con el Ministerio de Transporte local..Hermanamiento entre ciudadesEl embajador de Moscú en La Habana, Víctor Koronelli, transmitió un saludo del gobernador de San Petersburgo, Alexander Beglov, a quien atribuyó la iniciativa personal de la donación. La propuesta fue anunciada durante la visita de esa autoridad a Cuba en noviembre de 2025 y se materializó, según explicó, tras sortear obstáculos logísticos."No fue fácil hacer llegar estas ambulancias modernas, equipadas con tecnología sofisticada. No fue sencillo en condiciones del bloqueo comercial, económico, financiero y energético impuesto por Estados Unidos. Pero ya estas ambulancias están aquí", mencionó.Añadió, asimismo, que el Gobierno de San Petersburgo también donó medicamentos para esos territorios. Blanca Toymil Figueredo, directora de Relaciones Internacionales, Comercio Exterior e Inversión Extranjera del Gobierno de La Habana, destacó a Sputnik que la capital celebra 26 años de cooperación y hermanamiento con San Petersburgo. "Siempre van a estar unidas por la historia, la cultura, el amor y los pueblos", afirmó.Entre los proyectos en marcha mencionó una iniciativa de colaboración entre Canal Habana y la televisión de San Petersburgo. "Estamos trabajando para estrechar los vínculos culturales e históricos, intercambiar experiencias y acercar las vivencias de ambas ciudades a sus públicos", explicó.La funcionaria también se refirió a programas de intercambio estudiantil y a la entrega de tecnología para escuelas habaneras. "Los niños han participado en actividades de verano en San Petersburgo y han recibido medios que mejoran sus condiciones de aprendizaje. Son acciones que fortalecen la relación desde edades tempranas", señaló.

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