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Cuba acusa ante la ONU que el bloqueo energético de EEUU es un "acto de guerra"
Cuba acusa ante la ONU que el bloqueo energético de EEUU es un "acto de guerra"
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El canciller cubano Bruno Rodríguez dijo ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que la intensificación del bloqueo estadounidense contra la isla... 27.05.2026, Sputnik Mundo
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También comentó que una eventual agresión militar de Washington provocaría "un baño de sangre" y afirmó que la falta de combustibles y muchos insumos básicos a causa de la presión de EEUU ha generado problemas de salud, sobre todo en la población infantil. Las declaraciones de La Habana se dan a medida que la Casa Blanca aumenta su presión contra el país caribeño a través del bloqueo y en medio de las recurrentes amenazas de Donald Trump acerca de que Cuba "está a punto de caer".
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Cuba acusa ante la ONU que el bloqueo energético de EEUU es un "acto de guerra"

04:08 GMT 27.05.2026
© AP Photo / Richard DrewBruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, habla durante una entrevista con The Associated Press en la Misión Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas, en Nueva York, el 30 de septiembre de 2025
Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, habla durante una entrevista con The Associated Press en la Misión Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas, en Nueva York, el 30 de septiembre de 2025 - Sputnik Mundo, 1920, 27.05.2026
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El canciller cubano Bruno Rodríguez dijo ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que la intensificación del bloqueo estadounidense contra la isla constituye un "acto de guerra y genocidio" que vulnera el derecho internacional y afecta a todo el pueblo cubano.
También comentó que una eventual agresión militar de Washington provocaría "un baño de sangre" y afirmó que la falta de combustibles y muchos insumos básicos a causa de la presión de EEUU ha generado problemas de salud, sobre todo en la población infantil.
Abás Aragchí, el jefe de la diplomacia iraní - Sputnik Mundo, 1920, 15.05.2026
Internacional
Irán exige una reforma profunda de la ONU, declara el canciller iraní
15 de mayo, 12:16 GMT
Las declaraciones de La Habana se dan a medida que la Casa Blanca aumenta su presión contra el país caribeño a través del bloqueo y en medio de las recurrentes amenazas de Donald Trump acerca de que Cuba "está a punto de caer".
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