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"El precio de la estupidez burocrática": el enviado especial de Putin comenta la situación del mercado energético europeo
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Los europeos pagan casi nueve veces más por el gas natural que los estadounidenses debido a la estupidez de los burócratas de la UE, afirmó el representante... 26.08.2026, Sputnik Mundo
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Así Dmítriev comentó el mensaje del especialista en inversiones Karel Mercx, quien aportó datos según los cuales los europeos pagan 8,6 veces más por el gas natural que los estadounidenses.La Asociación de Operadores de Redes Alemanas de Gas (FNB Gas) ya había alertado que los depósitos se encuentran a la mitad de su capacidad. El experto en energía Thorsten Storck, del portal Verivox, estima que, si los precios mayoristas se mantienen elevados, los consumidores finales alemanes podrían asumir costes adicionales de hasta 3.800 millones de euros —unos 4.400 millones de dólares— en 2027.El Gobierno alemán, según el informe, no está prestando suficiente atención a las advertencias sobre seguridad energética y confía en un invierno benigno. Sin embargo, olas de frío prolongadas o interrupciones en el suministro obligarían al país a competir por el gas precisamente cuando la demanda mundial alcance su pico.Desde 2022, los países europeos se enfrentan a una crisis energética debido a las sanciones impuestas a la energía rusa. A su vez, el presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que la política de contención y debilitamiento de Rusia es una estrategia a largo plazo de Occidente y que las sanciones asestan un duro golpe a toda la economía mundial.El mandatario ruso aseguró que su país no niega a nadie el suministro de sus recursos energéticos. Sin embargo, Bruselas, representada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sigue insistiendo en una ruptura total con el sector energético ruso y en el rechazo definitivo de la energía procedente de Rusia, en favor de suministros alternativos más costosos.
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"El precio de la estupidez burocrática": el enviado especial de Putin comenta la situación del mercado energético europeo

17:49 GMT 26.08.2026
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El enviado especial de Putin comenta la situación del mercado energético europeo, IA - Sputnik Mundo, 1920, 26.08.2026
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Los europeos pagan casi nueve veces más por el gas natural que los estadounidenses debido a la estupidez de los burócratas de la UE, afirmó el representante especial del presidente de Rusia, Kiril Dmítriev. En sus palabras, esto es consecuencia directa del rechazo a los recursos energéticos rusos.
"El precio de la estupidez burocrática de la UE, expresada en el rechazo a los recursos energéticos rusos: los europeos pagan aproximadamente nueve veces más por el gas natural que los estadounidenses", escribió en la red social X.
Así Dmítriev comentó el mensaje del especialista en inversiones Karel Mercx, quien aportó datos según los cuales los europeos pagan 8,6 veces más por el gas natural que los estadounidenses.

La Asociación de Operadores de Redes Alemanas de Gas (FNB Gas) ya había alertado que los depósitos se encuentran a la mitad de su capacidad. El experto en energía Thorsten Storck, del portal Verivox, estima que, si los precios mayoristas se mantienen elevados, los consumidores finales alemanes podrían asumir costes adicionales de hasta 3.800 millones de euros —unos 4.400 millones de dólares— en 2027.
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Oriente Medio sacude el mercado energético: cae la producción mundial de gas, informan países exportadores
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El Gobierno alemán, según el informe, no está prestando suficiente atención a las advertencias sobre seguridad energética y confía en un invierno benigno. Sin embargo, olas de frío prolongadas o interrupciones en el suministro obligarían al país a competir por el gas precisamente cuando la demanda mundial alcance su pico.
Desde 2022, los países europeos se enfrentan a una crisis energética debido a las sanciones impuestas a la energía rusa. A su vez, el presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que la política de contención y debilitamiento de Rusia es una estrategia a largo plazo de Occidente y que las sanciones asestan un duro golpe a toda la economía mundial.
El mandatario ruso aseguró que su país no niega a nadie el suministro de sus recursos energéticos. Sin embargo, Bruselas, representada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sigue insistiendo en una ruptura total con el sector energético ruso y en el rechazo definitivo de la energía procedente de Rusia, en favor de suministros alternativos más costosos.
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