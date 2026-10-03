https://noticiaslatam.lat/20261003/que-esta-en-juego-para-mexico-en-las-elecciones-presidenciales-de-brasil-1175263139.html

¿Qué está en juego para México en las elecciones presidenciales de Brasil?

¿Qué está en juego para México en las elecciones presidenciales de Brasil?

Sputnik Mundo

Este 4 de octubre, 158 millones de brasileños están convocados a las urnas para elegir a su nuevo presidente, en una contienda que tiene al actual mandatario... 03.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-03T21:45+0000

2026-10-03T21:45+0000

2026-10-03T21:46+0000

internacional

méxico

brasil

flavio bolsonaro

jair bolsonaro

claudia sheinbaum

luiz inacio lula da silva

💬 opinión y análisis

china

política

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/08/1174211275_9:0:1581:884_1920x0_80_0_0_52814b1feeb2b2643360160c081ad221.jpg

De acuerdo con los más recientes sondeos de intención de voto, ambos candidatos se encuentran prácticamente empatados, con el presidente Lula —qua busca conquistar su cuarto mandato no consecutivo— imponiéndose por alrededor de cinco puntos en la primera vuelta, pero Bolsonaro logrando achicar la distancia en el balotaje, previsto para el 25 de octubre. Esta paridad, de hecho, es muy similar a la registrada en las elecciones generales del 2022, en las que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) le ganó al entonces gobernante Jair Bolsonaro —padre de Flavio— por menos de dos puntos para concretar su regreso a Planalto tras casi dos años preso.Más allá de los potenciales cambios internos en la potencia sudamericana —los principales temas en campaña han ido desde la reducción de la administración pública y la construcción de nuevas cárceles (Bolsonaro) hasta la soberanía nacional ante EEUU y la expansión del sistema de salud (Lula)—, el resultado electoral también podría tener repercusiones directas en México en materia geopolítica, comercial y de seguridad regional, según expertos consultados por Sputnik.Desde México, el asunto se ha manejado con cautela diplomática y total respeto a la soberanía brasileña. Si bien la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum ha calificado a Lula como un "muy buen presidente" por programas sociales como Hambre Cero, ha dicho de manera contundente que la decisión "será de los brasileños y brasileñas, [ya que] no debe haber ninguna injerencia de ningún país"."Se paralizaría la agenda bilateral"Para la investigadora Claudia Serrano, doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), una eventual victoria de Flavio Bolsonaro congelaría de forma inmediata los avances bilaterales que se han logrado entre México y Brasil desde 2023, como la alianza entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y Petrobras y diversos acuerdos preliminares comerciales, además, claramente, de la afinidad ideológica de izquierda.En cambio, en el ámbito comercial y de integración regional, una reelección de Lula da Silva preservaría un horizonte de complementariedad y certidumbre, según la analista. Pero un giro a la derecha en Brasilia detonaría una rivalidad comercial y geopolítica frontal por el mercado estadounidense, advierte la experta. Y es que Flavio Bolsonaro ha propuesto firmar un Tratado de Libre Comercio con EEUU por fuera del Mercosur en caso de llegar a la Presidencia. Esto, dice la internacionalista, "afectaría rotundamente a México, que es competidor en el área de maquila y en el sector automotriz". Ante la posibilidad de que un nuevo triunfo de un favorito de EEUU envalentone a la Casa Blanca de cara a los próximos comicios intermedios de México en 2027, Serrano desestimó que la influencia externa pueda prosperar con la misma efectividad. China y el factor energéticoSin embargo, hay otro factor en la ecuación que conforman Brasil y México: China. Mientras el país sudamericano vende al gigante asiático casi un tercio de sus exportaciones agrícolas y mineras, México mantiene un déficit con Pekín y, en cambio, dirige el 80% de sus exportaciones hacia el mercado estadounidense. Además, México integra su producción manufacturera al mercado de América del Norte mediante el T-MEC, un acuerdo de libre comercio que restringe el margen de maniobra del Gobierno mexicano para diversificar sus exportaciones a China u otros mercados. De hecho, Washington ha protestado en muchas ocasiones porque muchos productos chinos entran a EEUU bajo el paraguas del T-MEC para no pagar aranceles.Según la experta, todo ello podría generar cambios de dinámica comercial tanto en México como en Brasil, lo cual tendría repercusiones regionales e incluso internacionales. En materia de riqueza energética, advierte Serrano, hay una divergencia entre ambos modelos de desarrollo. Mientras los gobiernos latinoamericanos alineados con Washington suelen ceder soberanía sobre el petróleo o las tierras raras a EEUU, aquellos que son gobernados por la izquierda acostumbran priorizar su producción interna para depender menos de las importaciones. En ese sentido, afirmó Serrano, la permanencia de Lula da Silva en el poder brinda a la diplomacia mexicana un interlocutor con visión compartida respecto al desarrollo soberano y la multipolaridad. Una presidencia del PT garantiza la continuidad del marco de cooperación Sur-Sur y el fortalecimiento de los bloques latinoamericanos sin la interferencia de agendas de alineamiento automático con potencias externas.¿Sheinbaum quedaría aislada como líder de izquierda?En el tablero diplomático, el regreso de un miembro de la familia Bolsonaro al poder en Brasil acentuaría el aislamiento de la izquierda en la región latinoamericana, donde México —tras consecutivas derrotas en Chile, Colombia, Bolivia, Perú y Argentina— se ha erigido como uno de sus principales referentes, dijo a Sputnik el analista Rubén Darío Vázquez, de la UNAM. Para él, tanto Lula como Sheinbaum han funcionado como "diques" de la llamada "Doctrina Donroe", nombre con el que se conoce a la estrategia de Washington para ejercer influencia en América Latina tras años de haber abandonado esta región. Incluso esto fue plasmado en la Estrategia de Seguridad Nacional publicada por Washington en 2025. Vázquez asegura que, más allá de las afinidades ideológicas de Flavio Bolsonaro con Donald Trump, el peso del comercio con China impone límites pragmáticos a cualquier intento de ruptura con Pekín, especialmente considerando la hostilidad comercial de Washington hacia Brasilia, a quien le impuso aranceles del 25% que la Casa Blanca anunció sobre diversos productos brasileños desde julio de este año.El antecedente de Jair Bolsonaro —quien criticó a China durante su campaña electoral y luego no solo realizó una visita de Estado a Pekín, sino que firmó numerosos acuerdos bilaterales en distintos sectores— demuestra que la necesidad de sostener al sector agroexportador frena los impulsos de aislamiento nacionalista hacia China, principal cliente de la soja y los minerales brasileños, apunta el experto.

https://noticiaslatam.lat/20260921/-brasil-podria-recurrir-a-la-reciprocidad-si-eeuu-se-niega-a-negociar-dice-lula-1175142419.html

https://noticiaslatam.lat/20261002/brasil-elige-presidente-lula-y-flavio-bolsonaro-llegan-a-las-urnas-en-una-votacion-polarizada-1175280061.html

méxico

brasil

china

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Rodrigo Duarte https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

Rodrigo Duarte https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Rodrigo Duarte https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

méxico, brasil, flavio bolsonaro, jair bolsonaro, claudia sheinbaum, luiz inacio lula da silva, 💬 opinión y análisis, china, política, eeuu, donald trump