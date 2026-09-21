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Brasil podría recurrir a la reciprocidad si EEUU se niega a negociar, dice Lula
Brasil podría recurrir a la reciprocidad si EEUU se niega a negociar, dice Lula
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El presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que Brasil podría aplicar la Ley de Reciprocidad; además, señaló que no pretende iniciar una guerra comercial... 21.09.2026, Sputnik Mundo
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Lula también calificó como mentiras algunas de las justificaciones presentadas por EEUU para los aranceles y mencionó el déficit comercial entre ambos países. Afirmó que Brasil no pretende desafiar a Washington, sino defender sus propios intereses y la soberanía nacional. "Queremos respetar y ser respetados", declaró, además de que volvió a criticar la forma de gobernar de Donald Trump, a quien llamó nuevamente "emperador". "Él gobierna con la mentalidad de 'soy el más fuerte, el más poderoso, el más rico, puedo hacerlo todo y todos los demás deben obedecer'. Es la ley del más fuerte. Yo no estoy de acuerdo con eso", dijo en la entrevista.
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Brasil podría recurrir a la reciprocidad si EEUU se niega a negociar, dice Lula

22:49 GMT 21.09.2026
© AP Photo / Eraldo PeresLuiz Inacio Lula da Silva, presidente de Brasil
Luiz Inacio Lula da Silva, presidente de Brasil - Sputnik Mundo, 1920, 21.09.2026
© AP Photo / Eraldo Peres
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El presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que Brasil podría aplicar la Ley de Reciprocidad; además, señaló que no pretende iniciar una guerra comercial con Washington y defendió la búsqueda de un acuerdo, esto durante una entrevista de la prensa occidental.
Lula también calificó como mentiras algunas de las justificaciones presentadas por EEUU para los aranceles y mencionó el déficit comercial entre ambos países. Afirmó que Brasil no pretende desafiar a Washington, sino defender sus propios intereses y la soberanía nacional.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa do lançamento do Plano Safra 2025/26, no Palácio do Planalto, em Brasília (DF). Brasil, 1º de julho de 2025 - Sputnik Mundo, 1920, 05.08.2026
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Lula califica como "irresponsable e imprudente" el retiro de la visa de la embajadora de Brasil en EEUU
5 de agosto, 22:27 GMT
"Queremos respetar y ser respetados", declaró, además de que volvió a criticar la forma de gobernar de Donald Trump, a quien llamó nuevamente "emperador". "Él gobierna con la mentalidad de 'soy el más fuerte, el más poderoso, el más rico, puedo hacerlo todo y todos los demás deben obedecer'. Es la ley del más fuerte. Yo no estoy de acuerdo con eso", dijo en la entrevista.
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