Brasil podría recurrir a la reciprocidad si EEUU se niega a negociar, dice Lula

Lula también calificó como mentiras algunas de las justificaciones presentadas por EEUU para los aranceles y mencionó el déficit comercial entre ambos países. Afirmó que Brasil no pretende desafiar a Washington, sino defender sus propios intereses y la soberanía nacional. "Queremos respetar y ser respetados", declaró, además de que volvió a criticar la forma de gobernar de Donald Trump, a quien llamó nuevamente "emperador". "Él gobierna con la mentalidad de 'soy el más fuerte, el más poderoso, el más rico, puedo hacerlo todo y todos los demás deben obedecer'. Es la ley del más fuerte. Yo no estoy de acuerdo con eso", dijo en la entrevista.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que Brasil podría aplicar la Ley de Reciprocidad; además, señaló que no pretende iniciar una guerra comercial con Washington y defendió la búsqueda de un acuerdo, esto durante una entrevista de la prensa occidental.
Lula también calificó como mentiras algunas de las justificaciones presentadas por EEUU para los aranceles y mencionó el déficit comercial entre ambos países. Afirmó que Brasil no pretende desafiar a Washington, sino defender sus propios intereses y la soberanía nacional.
"Queremos respetar y ser respetados", declaró, además de que volvió a criticar la forma de gobernar de Donald Trump, a quien llamó nuevamente "emperador". "Él gobierna con la mentalidad de 'soy el más fuerte, el más poderoso, el más rico, puedo hacerlo todo y todos los demás deben obedecer'. Es la ley del más fuerte. Yo no estoy de acuerdo con eso", dijo en la entrevista.
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