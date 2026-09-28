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Lula afianza ventaja sobre Flávio Bolsonaro, según encuesta
Lula afianza ventaja sobre Flávio Bolsonaro, según encuesta
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En la recta final de los comicios que se llevarán a cabo el 4 de octubre, el presidente brasileño y aspirante a la reelección por la coalición Brasil Pronto... 28.09.2026, Sputnik Mundo
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Según el trabajo de la firma Quaest, Lula cuenta con el 39% de la intención de voto en la primera vuelta, dos puntos porcentuales más que la semana pasada, frente al 34% del hijo del expresidente Jair Bolsonaro, que cumple una sentencia de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.La tendencia es similar en el sondeo de BTG Pactual/Nexus, en donde el aspirante a ejercer su cuarto mandato acumula un 42%, dos puntos más que la encuesta anterior, en contraste con el 37% de su principal contrincante.
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Lula afianza ventaja sobre Flávio Bolsonaro, según encuesta

22:24 GMT 28.09.2026
© AP Photo / Eraldo PeresEl presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. - Sputnik Mundo, 1920, 28.09.2026
© AP Photo / Eraldo Peres
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En la recta final de los comicios que se llevarán a cabo el 4 de octubre, el presidente brasileño y aspirante a la reelección por la coalición Brasil Pronto Pra Mais, Luiz Inácio Lula da Silva, aumentó hasta cinco puntos su ventaja sobre el candidato del opositor Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, de acuerdo con un sondeo reciente.
Según el trabajo de la firma Quaest, Lula cuenta con el 39% de la intención de voto en la primera vuelta, dos puntos porcentuales más que la semana pasada, frente al 34% del hijo del expresidente Jair Bolsonaro, que cumple una sentencia de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.
Lula busca revertir las presiones que impone Estados Unidos contra Brasil - Sputnik Mundo, 1920, 22.09.2026
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"Lula busca revertir las presiones que impone Estados Unidos contra Brasil"
22 de septiembre, 22:23 GMT
La tendencia es similar en el sondeo de BTG Pactual/Nexus, en donde el aspirante a ejercer su cuarto mandato acumula un 42%, dos puntos más que la encuesta anterior, en contraste con el 37% de su principal contrincante.
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