Lula afianza ventaja sobre Flávio Bolsonaro, según encuesta

Según el trabajo de la firma Quaest, Lula cuenta con el 39% de la intención de voto en la primera vuelta, dos puntos porcentuales más que la semana pasada, frente al 34% del hijo del expresidente Jair Bolsonaro, que cumple una sentencia de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.La tendencia es similar en el sondeo de BTG Pactual/Nexus, en donde el aspirante a ejercer su cuarto mandato acumula un 42%, dos puntos más que la encuesta anterior, en contraste con el 37% de su principal contrincante.
En la recta final de los comicios que se llevarán a cabo el 4 de octubre, el presidente brasileño y aspirante a la reelección por la coalición Brasil Pronto Pra Mais, Luiz Inácio Lula da Silva, aumentó hasta cinco puntos su ventaja sobre el candidato del opositor Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, de acuerdo con un sondeo reciente.
Según el trabajo de la firma Quaest, Lula cuenta con el 39% de la intención de voto en la primera vuelta, dos puntos porcentuales más que la semana pasada, frente al 34% del hijo del expresidente Jair Bolsonaro, que cumple una sentencia de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.
La tendencia es similar en el sondeo de BTG Pactual/Nexus, en donde el aspirante a ejercer su cuarto mandato acumula un 42%, dos puntos más que la encuesta anterior, en contraste con el 37% de su principal contrincante.
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