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El partido opositor AfD logra un nuevo récord de popularidad entre los votantes alemanes

El partido opositor AfD logra un nuevo récord de popularidad entre los votantes alemanes

Sputnik Mundo

La popularidad del partido opositor Alternativa para Alemania (AfD) ha subido a un récord del 29%. Mientras tanto, el bloque de la Unión Demócrata Cristiana y... 17.05.2026, Sputnik Mundo

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El Partido Socialdemócrata (SPD) ahora solo obtiene el 12%, según una encuesta realizada por el instituto INSA para el diario Bild.Desde las elecciones federales del 23 de febrero de 2025, AfD ha ganado más de ocho puntos porcentuales, revirtiendo por completo su anterior desventaja frente a la CDU/CSU, añadió el medio. Los Verdes también experimentaron un crecimiento, alcanzando su mayor popularidad en dos años, con un 14%. Por su parte, el apoyo al partido La Izquierda cayó al 10%, según la encuesta. El presidente del INSA, Hermann Binkert, afirmó que el panorama político alemán está experimentando cambios fundamentales. La encuesta se realizó entre el 11 y el 15 de mayo con la participación de 1.203 personas.

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