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Estas serán las restricciones en Perú ante las elecciones regionales y municipales

Estas serán las restricciones en Perú ante las elecciones regionales y municipales

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A poco tiempo de los comicios del 4 de octubre, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recordó las principales medidas que deberán cumplir los... 03.10.2026, Sputnik Mundo

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Este fin de semana se realizará la jornada electoral regional y municipal en todo el suelo peruano. Ante la proximidad de este evento, la ONPE detalló algunas de las restricciones que estarán vigentes durante la jornada.La denominada ley seca comenzará a las 8:00 horas locales (13:00 GMT) del 3 de octubre y se mantendrá hasta las 8:00 horas locales del 5 de octubre, período durante el cual estará restringida la venta de bebidas alcohólicas.Los comercios que incumplan esta disposición pueden recibir una multa equivalente al 10% del sueldo mínimo vital multiplicado por 30 días, además de una pena privativa de libertad no mayor de seis meses, de acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones.El especialista de la ONPE, Juan Heredia, explicó ante medios locales que la normativa no contempla una prohibición para que los ciudadanos ingieran bebidas alcohólicas en sus domicilios. Sin embargo, existen restricciones relacionadas con el ingreso a los locales de votación.Los efectivos de la Policía Nacional solicitarán el DNI en los accesos a los centros de votación y podrán impedir el ingreso de personas que se encuentren en estado de ebriedad. Los miembros de mesa también podrán evaluar la condición de los electores que lleguen a sus mesas.Si una persona se presenta en estado de ebriedad en ese sitio, los miembros de mesa pueden pedirle que se retire y regrese cuando hayan pasado los efectos del alcohol. La recomendación de la ONPE es que el ciudadano descanse y vuelva posteriormente para emitir su voto.Otra de las restricciones corresponde a las reuniones de carácter político, que están prohibidas dentro de un radio de 100 metros de los locales de votación. La medida busca evitar concentraciones políticas en las inmediaciones de los centros donde se desarrolla la jornada electoral.Las reuniones familiares en domicilios particulares sí están permitidas, siempre que no tengan carácter político. La jornada electoral peruana se realizará de 07:00 a 17:00 horas (12:00 a 22:00 GMT) en todo el país.

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