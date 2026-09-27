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¿Para quién podrían resultar catastróficas las consecuencias de una posible prohibición de las exportaciones de diésel de EEUU?
¿Para quién podrían resultar catastróficas las consecuencias de una posible prohibición de las exportaciones de diésel de EEUU?
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El Reino Unido podría enfrentarse a consecuencias catastróficas si el presidente de EEUU, Donald Trump, decide prohibir las exportaciones de diésel, informan... 27.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-27T18:59+0000
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El abandono de los recursos energéticos rusos, así como la crisis energética provocada por las tensiones en Oriente Medio, ha dejado a Londres dependiente de los recursos energéticos estadounidenses, indica la prensa.Actualmente, EEUU suministra al país europeo un tercio del total de sus importaciones de diésel. La pérdida de un proveedor de tal magnitud provocaría un aumento del precio del combustible, desde las algo menos de 2 libras esterlinas (2,65 dólares) por galón actuales hasta 3 libras (4 dólares) por litro, según medios.A su vez, este aumento de los precios provocaría, en primer lugar, una aceleración de la inflación, que ya registra niveles elevados, argumentan expertos. En segundo lugar, agravaría la actual crisis del coste de vida en el Reino Unido, expresan.El presidente Trump se pronunció anteriormente a favor de prohibir las exportaciones de diésel de Estados Unidos en medio del aumento de los precios de la energía. Después de ello, según la prensa, los directivos de grandes empresas como Chevron y ExxonMobil comenzaron a ponerse en contacto con funcionarios de la Administración norteamericana para impedir que la propuesta se lleve a cabo.Desde Rusia reiteran que Occidente cometió un grave error al renunciar a la compra de hidrocarburos rusos: quedará sujeto a una nueva dependencia, aún mayor, debido a los precios más elevados, mientras que quienes renunciaron a ellos siguen comprando, a través de intermediarios y a precios más altos, y continuarán adquiriendo petróleo y gas rusos.
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¿Para quién podrían resultar catastróficas las consecuencias de una posible prohibición de las exportaciones de diésel de EEUU?
El Reino Unido podría enfrentarse a consecuencias catastróficas si el presidente de EEUU, Donald Trump, decide prohibir las exportaciones de diésel, informan medios de comunicación. El país europeo podría sufrir un fuerte aumento de la inflación y del coste de vida, explican.
El abandono de los recursos energéticos rusos, así como la crisis energética provocada por las tensiones en Oriente Medio, ha dejado a Londres dependiente de los recursos energéticos estadounidenses, indica la prensa.
Actualmente, EEUU suministra al país europeo un tercio del total de sus importaciones de diésel. La pérdida de un proveedor de tal magnitud provocaría un aumento del precio del combustible, desde las algo menos de 2 libras esterlinas (2,65 dólares) por galón actuales hasta 3 libras (4 dólares) por litro, según medios.
A su vez, este aumento de los precios provocaría, en primer lugar, una aceleración de la inflación, que ya registra niveles elevados, argumentan expertos. En segundo lugar, agravaría la actual crisis del coste de vida en el Reino Unido, expresan.
"Las consecuencias podrían ser catastróficas", concluye uno de los medios.
25 de septiembre, 09:21 GMT
El presidente Trump se pronunció anteriormente a favor de prohibir las exportaciones de diésel de Estados Unidos en medio del aumento de los precios de la energía
. Después de ello, según la prensa, los directivos de grandes empresas como Chevron y ExxonMobil comenzaron a ponerse en contacto con funcionarios de la Administración norteamericana para impedir que la propuesta se lleve a cabo.
Desde Rusia reiteran que Occidente cometió un grave error
al renunciar a la compra de hidrocarburos rusos: quedará sujeto a una nueva dependencia
, aún mayor, debido a los precios más elevados, mientras que quienes renunciaron a ellos siguen comprando, a través de intermediarios y a precios más altos, y continuarán adquiriendo petróleo y gas rusos.
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