Trump evalúa prohibir la exportación de diésel

Asimismo, en charla para un medio occidental, reconoció que la medida podría elevar los precios de la gasolina, pero indicó que podría llevarla a cabo de todos modos. El costo promedio del diésel ronda los 6,50 dólares por galón —un aumento de casi un dólar en un mes y de cerca de tres dólares respecto al año anterior—, según la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA, por sus siglas en inglés).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la Casa Blanca está considerando vetar las exportaciones del combustible.
Asimismo, en charla para un medio occidental, reconoció que la medida podría elevar los precios de la gasolina, pero indicó que podría llevarla a cabo de todos modos.
El costo promedio del diésel ronda los 6,50 dólares por galón —un aumento de casi un dólar en un mes y de cerca de tres dólares respecto al año anterior—, según la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA, por sus siglas en inglés).
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